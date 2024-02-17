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منتخب لبنان للرغبي للسيدات يحقق المركز الخامس في البطولة العربية
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رياضة

منتخب لبنان للرغبي للسيدات يحقق المركز الخامس في البطولة العربية

2024-02-17 | 14:51
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منتخب لبنان للرغبي للسيدات يحقق المركز الخامس في البطولة العربية

حقق منتخب لبنان للرغبي للسيدات المركز الخامس في البطولة العربية السباعية التي أقيمت في الطائف بالسعودية. 

ولم يحالف الحظ منتخب سيدات لبنان في اليوم الأول أمام الإمارات ومصر، لكنه تخطى نظيره الليبي. 

وفي اليوم الثاني، كانت النتائج أكثر إيجابية فحقق الفوز على السعودية ثم نافس لاحقاً الاردن، وخطف منه الفوز، ليحل في المرتبة الخامسة في هذه البطولة. 
 
 
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