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وفاة أندرياس بريمه الفائز بكأس العالم مع ألمانيا عن 63 عاما

2024-02-20 | 05:39
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وفاة أندرياس بريمه الفائز بكأس العالم مع ألمانيا عن 63 عاما

وفاة أندرياس بريمه الفائز بكأس العالم مع ألمانيا عن 63 عاما

أعلن كايزرسلاوترن اليوم الثلاثاء وفاة لاعبه السابق أندرياس بريمه، الذي سجل ركلة جزاء قرب النهاية ليقود ألمانيا للفوز على الأرجنتين في نهائي كأس العالم لكرة القدم 1990 ولقبها الثالث في البطولة، عن عمر يناهز 63 عاما.

وأصبح الظهير الأيسر المهاجم والمتخصص في الكرات الثابتة أسطورة كرة القدم الألمانية عندما منحت ركلة جزاء نفذها بنجاح الفوز 1-صفر على الأرجنتين بقيادة دييجو مارادونا في نهائي كأس العالم في روما.

وقال كايزرسلاوترن "ينعي نادي كايزرسلاوترن وفاة أندرياس بريمه. لقد ارتدى قميص الشياطين الحمر لمدة عشر سنوات وأصبح بطلا للدوري وكأس ألمانيا مع كايزرسلاوترن.

"في عام 1990 قاد المنتخب الألماني إلى لقب كأس العالم عبر ركلة جزاء وأصبح أسطورة لكرة القدم. عائلة كايزرسلاوترن في حالة حداد عميق وتعازينا مع عائلة آندي وأصدقائه".

ولعب بريمه أيضا مع بايرن ميونيخ وإنتر ميلان وأندية أخرى قبل أن يعتزل عام 1998. وخاض 86 مباراة دولية مع ألمانيا وسجل ثمانية أهداف بينها الهدف الذي يتذكره الجميع.
 
 
 
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