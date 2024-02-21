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راندي اورتن يحضّر وثائقي عن حياته... وهذا أبرز ما يتضمنه من مراحل حياته!

2024-02-21 | 09:23
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راندي اورتن يحضّر وثائقي عن حياته... وهذا أبرز ما يتضمنه من مراحل حياته!

راندي اورتن يحضّر وثائقي عن حياته... وهذا أبرز ما يتضمنه من مراحل حياته!

سيكون نجم WWE راندي أورتن من بين النقاط المحورية في الموسم الجديد من المسلسل الوثائقي الذي تقدمه A&E بعنوان "Biography: WWE Legends" يوم الأحد، حيث يستعيد العرض سنوات شبابه، وكيف حقق نجاحاً في الشركة.

وأورتن، أحد نجوم WWE من الجيل الثالث، شق طريقه من مصارعة Ohio Valley Wrestling إلى القائمة الرئيسية، وفق موقع "فوكس نيوز"

وفي أوائل العشرينات من عمره، أحرز مكانة إلى جانب بول "تريبل إتش" ليفيسك، ريك فلير وديف باوتيستا (المعروف باسم باتيستا)، وتنافسوا على بطولة العالم للوزن الثقيل.

وأصبح المنافس الأول للبطولة بعد فوزه في معركة ملكية في تموز 2004. ثم هزم كريس بينوا في حدث SummerSlam اللاحق، ليصبح أصغر بطل عالمي للوزن الثقيل في سن 24 عامًا. 

وصرح أورتن في مقابلة أجريت معه مؤخرًا أنه لم يكن مستعداً ليصبح وجه الشركة مع أحد أفضل أحزمة WWE في ذلك الوقت.

وستتطرق حلقة أورتن البالغ من العمر اليوم 43 عاماً إلى بدايات حياته والفترة التي قضاها كجندي في مشاة البحرية الأميركية، وكيف حصل على تسريح من الخدمة بسبب سوء السلوك في عام 1999 بعد أن ذهب بدون إذن مرتين وعصى أمرًا مباشرًا، وقضى بعض الوقت في كاليفورنيا قبل العودة إلى المنزل.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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