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فريق المون لا سال للتايكواندو يتألق بـ "بطولة تركيا المفتوحة... عون ونوفل وواكيم يحصدون ثلاث ميداليات
2024-02-22 | 04:00
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فريق المون لا سال للتايكواندو يتألق بـ "بطولة تركيا المفتوحة... عون ونوفل وواكيم يحصدون ثلاث ميداليات
فريق المون لا سال للتايكواندو يتألق بـ "بطولة تركيا المفتوحة... عون ونوفل وواكيم يحصدون ثلاث ميداليات
شارك فريق المون لا سال للتايكواندو المؤلف من اللاعبين: ليتيسيا عون، انطوني نوفل، اندرو واكيم، نبيل شربل شنتيري، شربل مراد بـ "بطولة تركيا المفتوحة" التي اجريت في انطاليا، وقد اظهر الفريق تألقا وبراعة في اللعب، حيث فاز بثلاث ميداليات برونزية، توزعت على الشكل الاتي:
-اندرو واكيم عن فئة 148 سنتم، حيث شارك 52 لاعبا عن هذه الفئة،
-انطوني نوفل عن فئة 51 كلغ، حيث شارك 44 لاعبا،
- ليتيسيا عون عن فئة السيدات تحت الـ57 كلغ.
وواكب الفريق المدرب الايراني البطل العالمي السابق فرزاد عبداللهي، والمعالج الفيزيائي مارك صعيبي.
وتجدر الاشارة الى ان "بطولة تركيا المفتوحة" تعتبر من البطولات الهامة المدرجة على روزنامة الاتحاد الدولي للتايكواندو.
*
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