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رياضة
أكرم الحلبي للـLBCI: مباراة منتخب لبنان بوجه البحرين ستكون من أصعب المباريات
2024-02-25 | 03:33
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أكرم الحلبي للـLBCI: مباراة منتخب لبنان بوجه البحرين ستكون من أصعب المباريات
أعلن رئيس الإتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم الحلبي أن مباراة منتخب لبنان لكرة السلة بوجه البحرين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا والمرتقبة غدا الساعة التاسعة مساء في مجمع نهاد نوفل، ستكون من أصعب المباريات، لافتا الى أن منتخب البحرين هو منتخب منظم ويقوم بإنجازات كما أنه يعمل على لاعبيه وعلى اللاعبين الأجانب.
وشدد الحلبي في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، على أنه لا يجب "الاستلشاء" في هذه المباراة كما حصل في الربع الأخير من مباراة منتخب لبنان مع سوريا، قائلا: "أنا برأيي ظمتنا".
ودعا اللاعبين والجهاز الفني الى التركيز على المباراة مع البحرين من بدايتها لأنها مهمة جداً، لافتا الى أن "أخطر شيء هو أن نخسر على أرضنا".
كما دعا الجمهور اللبناني الى الحضور بكثافة الى الملعب لمواكبة منتخب لبنان لأن هذه المباراة هي من أهم المباريات، قائلا: "أتصور أن منتخب البحرين هو الأصعب في المجموعة".
وتوجه الى الجمهور اللبناني بالقول: "منتخب لبنان بحاجة اليكم".
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البحرين
مشوار لبنان ينطلق في تصفيات كأس آسيا 2025 لكرة السلة
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