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أكرم الحلبي: منتخب لبنان "مش هيّن" بوجود لاعبيه أمير سعود ووائل عرقجي

2024-02-25 | 04:19
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أكرم الحلبي: منتخب لبنان "مش هيّن" بوجود لاعبيه أمير سعود ووائل عرقجي

أكرم الحلبي: منتخب لبنان "مش هيّن" بوجود لاعبيه أمير سعود ووائل عرقجي

في حلقة خاصة عن تصفيات كرة السلة، استضاف الإعلامي خالد مجاعص، رئيس الإتحاد اللبناني لكرة السلة، أكرم الحلبي والمعلق ومحلل كرة السلة، أشرف سمارة.

وفي هذا السياق، تكلم الحلبي عن أهمية التشكيلة المنظمة داخل المنتخب اللبناني، خصوصا بوجود اللاعبين وائل عرقجي، أمير سعود وهايك غيوقجيان وغيرهم، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على التدريبات المكثفة قبل المباراة المرتقبة غدا.

كما ذكّر الحلبي جمهور كرة السلة باستمرار امكانيتهم بشراء التذاكر لمباراة الغد وأهمية تشجيهم، كما ناشد لاعبي المنتخب بأهمية الشعور بضرورة الفوز.

كذلك، طمأن الحلبي بمواكبة الاتحاد اللبناني لتشكيلة المنتخب وتأمين كل ما يلزم لتأمين جهوزية الفريق اللازمة.
 
 
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