أكرم الحلبي: التاريخ سيذكر أنك ضمن منتخب لبنان

أكرم الحلبي: التاريخ سيذكر أنك ضمن منتخب لبنان

استضاف الصحافي الرياضي خالد مجاعص رئيس الإتحاد اللبناني لكرة السلة، أكرم الحلبي والمعلق ومحلل كرة السلة، أشرف سمارة في هذه الحلقة من نهاركم سعيد.



وشدد الحلبي على أهمية تركيز الفريق والتنسيق مع الجهاز الفني لتأمين الفوز، وحثّ المنتخب على التفكير بروحية.



بدوره، قال سمارة إن المنتخب اللبناني هو من أهم المنتخبات العربية على مختلف المعايير والأصعدة، كتنظيم، مهارة ودعم جماهيري.



وذكّر الحلبي بأهمية الحدث الذي سينقل يوم غد عبر شاشة الـLB2 بالإضافة إلى عمل وجهد الاتحاد اللبناني فنيا وتقنيا لإنجاح استضافة منتخب البحرين.