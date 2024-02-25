منتخب لبنان يتحضّر لمباراته بوجه البحرين... والـLBCI تتحدّث مع عدد من اللاعبين

يتحضّر منتخب لبنان لكرة السلة لمباراته بوجه البحرين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا، والمرتقبة غدا الساعة التاسعة مساء في مجمع نهاد نوفل.



الـLBCI حضرت الى مجمع نهاد نوفل، وتحدّثت مع عدد من اللاعبين من منتخب لبنان.



كما كان للـLBCI حديث مع لاعب منتخب البحرين لكرة السلة مصطفى راشد. ويذكر أن منتخب البحرين وصل أمس الى بيروت تحضيرا للمباراة.

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