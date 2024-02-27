جوائز لوريوس: ديوكوفيتش وميسي وفيرستابن مرشحون لفئة افضل رياضي

جوائز لوريوس: ديوكوفيتش وميسي وفيرستابن مرشحون لفئة افضل رياضي



اختير المصنف أول عالمياً في كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بطل العالم في كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي وبطل العالم في سباقات الفورمولا واحد الهولندي ماكس فيرستابن، ضمن قائمة المرشحين لرياضي العام في جوائز لوريوس الرياضية لعام 2024.



وتابع ديوكوفيتش انجازاته الخارقة محرزاً لقبه الـ24 القياسي في البطولات الأربع الكبرى، فيما حصد فيرستابن لقب بطولة العالم مرة ثالثة توالياً مع فريق ريد بول. وظهر اسم ميسي حامل لقب نسخة 2023 بعد قيادته الأرجنتين إلى لقب مونديال 2022 في قطر.



وسيقام حفل توزيع الجوائز في 22 نيسان في مدريد.



واختارت لجنة من 1300 صحافي رياضي أيضاً بطل العالم في القفز بالزانة السويدي أرمان دوبلانتيس، نجم سباق 100 م العداء الأميركي نواه لايلز والمهاجم النروجي لمانشستر سيتي الإنكليزي إرلينغ هالاند.



ولدى السيدات، تبرز بطلة العالم في كرة القدم الإسبانية أيتانا بونماتي في فئة رياضية العام. كما رُشّحت نجمة كرة المضرب البولندية إيغا شفيونتيك، بطلة التزلج الأميركية ميكايلا شيفرين، العداءات الجامايكية شيريكا جاسكون، الكينية فايث كيبييغون والأميركية شاكاري ريتشاردسون.



ورُشّح منتخب سيدات إسبانيا الذي تأهل أيضاً إلى أولمبياد باريس وبلغ نهائي دوري الأمم، ضمن فئة أفضل فريق، إلى جانب مانشستر سيتي حامل ثلاثية تاريخية (دوري أبطال أوروبا، دوري وكأس في إنكلترا) ومنتخب ألمانيا للرجال في كرة السلة بعد احرازه لقب بطولة العالم.



واختير لاعب الوسط الإنكليزي الشاب جود بيلينغهام، النجم الجديد لريال مدريد الإسباني، بين اكتشافات الموسم مع هدافة برشلونة الإسباني سلمى بارايويلو.



ولجائزة أفضل "عودة"، يبدو مهاجم سيباستيان هالر الذي قاد ساحل العاج إلى لقب كأس أمم إفريقيا بعد نجاته من مرض السرطان، المرشح الأقوى لنيلها.