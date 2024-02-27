نقل لاعب كرة قدم شهير إلى المستشفى بسبب مرض دماغي حاد: "كل عائلة كرة القدم تفكّر فيك"

أعلن نادي ميتيلاند الدنماركي أن اللاعب الدولي السويدي كريستوفر أولسون، المصاب بمرض دماغي غير مُحدّد، نُقل إلى المستشفى الثلاثاء حيث وُضع على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ونشر النادي بياناً عبر موقعه لوقف "الشائعات" حول غياب اللاعب قائلاً "يُعاني كريستوفر أولسون ممّا يبدو أنه مرضٍ دماغي حاد، غير ناجم عن أذى شخصي بأي شكل، ولا من عوامل خارجية".

وأوضح النادي أن "اللاعب البالغ 28 عاماً فقد وعيه في منزله الثلاثاء 20 شباط ونُقل إلى مستشفى آرهوس الدولي، حيث تمّ وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وأضاف "فريق من الأطباء الدنماركيين المتخصّصين يعمل جاهداً حالياً لتشخيص الحالة وبدء العلاج المناسب".

ولا يزال أولسون الذي لم تُشخّص حالته بشكلٍ دقيق بعد، فاقداً للوعي، بحسب وكالة فرانس برس.

وبدأ أولسون مسيرته مع أرسنال الإنكليزي عام 2013 حيث لعب مباراةً واحدةً قبل انتقاله بعدها بعام إلى ميتيلاند بالإعارة ثمّ ضمن صفقةٍ نهائية حتّى 2017، ومنه إلى آيك ثم كراسنودار الروسي فأندرلخت البلجيكي، قبل أن يعود مجدداً إلى ميتيلاند.

وتمنى الاتحاد السويدي للعبة "الشفاء الكامل والعاجل" للاعب الذي خاض 47 مباراةً دولية، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقال "كل عائلة كرة القدم السويدية تفكّر فيك وتتمنى أن تتعافى قريباً".