تن هاج مدرب يونايتد يطالب فولهام بالاعتذار عن مقطع فيديو يسخر من فرنانديز

انتقد إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد نظيره فولهام الخميس بسبب مقطع فيديو على تطبيق تيك توك يسخر من قائد فريقه برونو فرنانديز ويشير إلى أن لاعب خط الوسط تظاهر بالإصابة في الخسارة 2-1 أمام الفريق اللندني في أولد ترافورد‭‭‭ ‬بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأسبوع الماضي.وقال تن هاج في مؤتمره الصحفي قبل مباراة قمة أمام مانشستر سيتي يوم الأحد "هذا ليس صحيحا، ليس من الصواب على الإطلاق أن يصدر مقطع مثل هذا. إنه غير مناسب تماما وكانوا مخطئين لذا يجب عليهم الاعتذار عن ذلك".ويتوقع تن هاج جاهزية فرنانديز ورافائيل فاران، الثنائي الذي شارك أمام نوتنجهام فورست في الفوز بالدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي الأربعاء رغم مخاوف الإصابة، لمباراة الدوري أمام مانشستر سيتي حامل اللقب.وقال تن هاج "لقد كافح (فرنانديز وفاران) ليكونا جزءا من المباراة وخرجا منها بشكل جيد. أتوقع جاهزيتهما لمباراة الأحد أيضا".وأضاف المدرب الهولندي أنه يشعر بحماس فريقه قبل القمة المرتقبة ويعتقد أن بوسعه استغلال صحوته بعد الفوز 1-صفر على فورست والتأهل لدور الثمانية بكأس الاتحاد.وقال تن هاج "نحن أيضا في حالة جيدة، الروح جيدة جدا، نحن متحدون ومتماسكون. اللاعبون مستعدون للمباراة ويتطلعون إليها، أستطيع أن أشعر بذلك عندما أتحدث إلى اللاعبين. نحن متحمسون".