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رسميا... إعارة داير إلى بايرن تتحول إلى تعاقد دائم

2024-03-02 | 12:10
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رسميا... إعارة داير إلى بايرن تتحول إلى تعاقد دائم

إعارة داير إلى بايرن تتحول إلى تعاقد دائم

تحولت إعارة لاعب الوسط الإنجليزي الدولي أريك داير من توتنهام هوتسبير اللندني إلى بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إلى تعاقد دائم بعد أن أكمل اللاعب العدد المطلوب من المباريات المنصوص عليه في العقد.

وكان داير (30 عاما) انضم على سبيل الإعارة إلى النادي البافاري في يناير كانون الثاني في صفقة تستمر حتى نهاية الموسم بعد قضائه عقدا كاملا مع توتنهام هوتسبير ليلحق بذلك بزميله السابق هاري كين.

وقال بايرن ميونيخ إن عقد داير مدد حتى يونيو حزيران 2025 بينما قال ماكس إيبرل عضو مجلس الإدارة المسؤول عن الرياضة إن اللاعب الإنجليزي الدولي قدم "دعما قيما" في خط الدفاع.

وشارك داير في سبع مباريات في الدوري مع بايرن منها خمس مرات أساسيا من البداية.

وقال داير "أنا سعيد في ميونيخ. الآن مستقبلي تحدد وأصبح بوسعي التركيز على اللعب بصورة جيدة مع النادي والعمل على مساعدة النادي على الانتصار في المباريات والفوز بالبطولات رغم صعوبة هذه الفترة بالنسبة لنا."

ويحتل بايرن بطل دوري ألمانيا في آخر 11 موسما المركز الثاني بين فرق البطولة في الموسم الحالي متخلفا بفارق سبع نقاط عن باير ليفركوزن المنفرد بالصدارة والذي لعب مباراة أقل من حامل اللقب.

وسيلتقي بايرن مع ضيفه لاتسيو في إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل بعد فوز الفريق الإيطالي 1-صفر ذهابا.
 
 
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