فرستابن يفوز بجائزة البحرين الكبرى الافتتاحية لموسم فورمولا 1

فرستابن يفوز بجائزة البحرين الكبرى الافتتاحية لموسم فورمولا 1



استهل ماكس فرستابن سائق رد بول مساعيه للتتويج باللقب الرابع على التوالي في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بالفوز بجائزة البحرين الكبرى في بداية الموسم الجديد، بعدما انطلق من المركز الأول وسجل أسرع لفة، متفوقا على زميله في الفريق سيرجيو بيريز.



وحل كارلوس ساينز سائق فيراري في المركز الثالث في حلبة الصخير متفوقا على زميله في الفريق شارل لوكلير صاحب المركز الرابع.



وهذا هو الفوز 114 الذي يحققه رد بول منذ خاض غمار البطولة لأول مرة قبل 20 عاما، متساويا مع وليامز كرابع أكثر الفرق انتصارا في تاريخ المسابقة.



وحقق فرستابن فوزه رقم 55 في مسيرته.