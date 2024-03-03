حطمت رقمها القياسي العالمي... إليكم ما سجلته العداءة الهولندية بسباق 400 متر داخل القاعات!

حطمت الهولندية فيمكي بول رقمها القياسي العالمي في سباق 400 متر داخل القاعات في بطولة العالم لألعاب القوى السبت.وسجلت العداءة (24 عاما) زمنا قدره 49.17 ثانية، لتتخطى الرقم السابق البالغ 49.24 ثانية الذي سجلته قبل أسبوعين في البطولة الوطنية الهولندية، لتسجل أول رقم قياسي عالمي في الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام في غلاسغو.وفازت بول على الميدالية الذهبية في سباق 400 متر حواجز وسباق أربعة في 400 متر تتابع في بطولة العالم العام الماضي في بودابست، وفق "رويترز".وحصلت مواطنتها ليكي كلافير على الميدالية الفضية اليوم السبت بزمن قدره 50.16 ثانية بينما حصلت الأمريكية أليكسيس هولمز على الميدالية البرونزية بزمن قدره 50.24 ثانية.