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نادال يشعر بأنه "أفضل بكثير مما كان متوقعا" عقب مباراة استعراضية أمام الكاراس
2024-03-04 | 11:18
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نادال يشعر بأنه "أفضل بكثير مما كان متوقعا" عقب مباراة استعراضية أمام الكاراس
نادال يشعر بأنه "أفضل بكثير مما كان متوقعا" عقب مباراة استعراضية أمام الكاراس
شعر نجم كرة المضرب الاسباني رافايل نادال بأنه "أفضل بكثير مما كان متوقعا" عقب مباراة استعراضية ضد مواطنه كارلوس ألكاراس الأحد في لاس فيغاس.
وتواجه اللاعبان في منتجع ماندالاي باي، وهو فندق وكازينو في لاس فيغاس، في مباراة ودية بُثّت مباشرة على منصة نتفليكس، قبل ثلاثة أيام من انطلاق دورة إنديان ويلز الاميركية للألف.
وقال نادال الذي يحاول العودة إلى أعلى المستويات بعد عدة إصابات، عقب المباراة التي خسرها 6-3 و4-6 و12-14 "مستوى كرة المضرب شيء، وشبح الإصابات شيء آخر".
وأضاف الفائز بـ22 لقبا في الغراند سلام "لعبت خلال المجموعة الأولى بمستوى جيد، رغم مرور وقت طويل منذ المرة الأخيرة التي خضت فيها المنافسات (...) شعرت بتحسّن كبير عما كنت أتوقع".
ويأمل نادال البالغ من العمر 37 عاماً في العودة إلى أعلى مستوى بعد غيابه عن موسم 2023 بأكمله تقريبًا. عاد الى المنافسات مطلع العام الحالي وشارك في دورة بريزبين الاسترالية لكنه تعرض لإصابة عضلية جديدة اضطرته الى الانسحاب من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.
*
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