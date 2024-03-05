إلغاء كأس هوبمان للتنس بسبب الأولمبياد لتعود في هذا التاريخ

قال الاتحاد الدولي للتنس الثلاثاء إنه قرر إلغاء كأس هوبمان المقررة العام الحالي لتضارب موعدها مع الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة باريس.وكان من المقرر أن تقام الكأس الخاصة بالفرق المختلطة في نيس مجددا بعد استضافتها الناجحة للبطولة العام الماضي، حين فازت كرواتيا على سويسرا في النهائي.وقال ديفيد هاجرتي رئيس الاتحاد الدولي للعبة "مع إقامة كأس هوبمان والألعاب الأولمبية في فرنسا هذا العام فإن تأجيل هوبمان حتى عام 2025 يعد قرارا معقولا".وكانت كأس هوبمان تقام في أستراليا قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة منذ عام 1989 وحتى 2019. وبعد ثلاث سنوات من توقفها، عادت البطولة لتقام في فرنسا العام الماضي.وتبدأ منافسات التنس في الأولمبياد يوم 27 تموز المقبل.