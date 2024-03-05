الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
15
o
الجنوب
14
o
البقاع
4
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
15
o
الجنوب
14
o
البقاع
4
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
إلغاء كأس هوبمان للتنس بسبب الأولمبياد لتعود في هذا التاريخ
2024-03-05 | 12:46
شارك
0
min
إلغاء كأس هوبمان للتنس بسبب الأولمبياد لتعود في هذا التاريخ
إلغاء كأس هوبمان للتنس بسبب الأولمبياد لتعود في هذا التاريخ
قال الاتحاد الدولي للتنس الثلاثاء إنه قرر إلغاء كأس هوبمان المقررة العام الحالي لتضارب موعدها مع الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة باريس.
وكان من المقرر أن تقام الكأس الخاصة بالفرق المختلطة في نيس مجددا بعد استضافتها الناجحة للبطولة العام الماضي، حين فازت كرواتيا على سويسرا في النهائي.
وقال ديفيد هاجرتي رئيس الاتحاد الدولي للعبة "مع إقامة كأس هوبمان والألعاب الأولمبية في فرنسا هذا العام فإن تأجيل هوبمان حتى عام 2025 يعد قرارا معقولا".
وكانت كأس هوبمان تقام في أستراليا قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة منذ عام 1989 وحتى 2019. وبعد ثلاث سنوات من توقفها، عادت البطولة لتقام في فرنسا العام الماضي.
وتبدأ منافسات التنس في الأولمبياد يوم 27 تموز المقبل.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
هوبمان
للتنس
الأولمبياد
لتعود
التاريخ
بحثا عن التأهل الى اولمبياد باريس.. كيف يتحضر منتخب لبنان للتايكواندو قبل الانطلاق الى تصفيات آسيا في الصين؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-02-06
اتُهمت بـ"تمجيد إرهاب حماس"... إلغاء حفلة عالمية للنساء بسبب ناشطة فلسطينية!
منوعات
2024-02-06
اتُهمت بـ"تمجيد إرهاب حماس"... إلغاء حفلة عالمية للنساء بسبب ناشطة فلسطينية!
0
أخبار دولية
2024-01-21
إلغاء 102 رحلة في مطار دبلن بسبب عاصفة
أخبار دولية
2024-01-21
إلغاء 102 رحلة في مطار دبلن بسبب عاصفة
0
آخر الأخبار
2024-01-10
منظمة الصحة العالمية تعلن إلغاء المهمة التي كانت تقودها لتقديم المساعدات الطبية إلى غزة والتي كان من المقرر لها اليوم بسبب مخاوف أمنية
آخر الأخبار
2024-01-10
منظمة الصحة العالمية تعلن إلغاء المهمة التي كانت تقودها لتقديم المساعدات الطبية إلى غزة والتي كان من المقرر لها اليوم بسبب مخاوف أمنية
0
أخبار دولية
2023-12-30
إلغاء عدد من رحلات قطارات "يوروستار" بسبب إغلاق سكك قرب لندن
أخبار دولية
2023-12-30
إلغاء عدد من رحلات قطارات "يوروستار" بسبب إغلاق سكك قرب لندن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-04
بحثا عن التأهل الى اولمبياد باريس.. كيف يتحضر منتخب لبنان للتايكواندو قبل الانطلاق الى تصفيات آسيا في الصين؟
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-04
بحثا عن التأهل الى اولمبياد باريس.. كيف يتحضر منتخب لبنان للتايكواندو قبل الانطلاق الى تصفيات آسيا في الصين؟
0
رياضة
2024-03-04
نادال يشعر بأنه "أفضل بكثير مما كان متوقعا" عقب مباراة استعراضية أمام الكاراس
رياضة
2024-03-04
نادال يشعر بأنه "أفضل بكثير مما كان متوقعا" عقب مباراة استعراضية أمام الكاراس
0
رياضة
2024-03-03
حطمت رقمها القياسي العالمي... إليكم ما سجلته العداءة الهولندية بسباق 400 متر داخل القاعات!
رياضة
2024-03-03
حطمت رقمها القياسي العالمي... إليكم ما سجلته العداءة الهولندية بسباق 400 متر داخل القاعات!
0
رياضة
2024-03-02
فرستابن يفوز بجائزة البحرين الكبرى الافتتاحية لموسم فورمولا 1
رياضة
2024-03-02
فرستابن يفوز بجائزة البحرين الكبرى الافتتاحية لموسم فورمولا 1
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-02-28
طفلة عربية فقدت الوعي ونُقلت إلى المستشفى... ولكن الحقيقة كانت صادمة: ما علاقة زوجة والدها؟!
منوعات
2024-02-28
طفلة عربية فقدت الوعي ونُقلت إلى المستشفى... ولكن الحقيقة كانت صادمة: ما علاقة زوجة والدها؟!
0
منوعات
11:15
امرأة عربية تطلب الطلاق من زوجها... يتمتع بقوة خارقة تتعلق بتناول الزجاج!
منوعات
11:15
امرأة عربية تطلب الطلاق من زوجها... يتمتع بقوة خارقة تتعلق بتناول الزجاج!
0
أخبار دولية
14:14
الولايات المتحدة تدرس استخدام الخيارين العسكري والتجاري لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة
أخبار دولية
14:14
الولايات المتحدة تدرس استخدام الخيارين العسكري والتجاري لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة
0
آخر الأخبار
14:57
حركة الحوثي: نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت خلالها مدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر
آخر الأخبار
14:57
حركة الحوثي: نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت خلالها مدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:37
كريات شمونة تتعرض لهجوم بأكثر من سبعين صاروخا
أخبار دولية
16:37
كريات شمونة تتعرض لهجوم بأكثر من سبعين صاروخا
0
أخبار لبنان
15:48
نعيم قاسم للـLBCI: لسنا أقرب الى الحرب الشاملة في لبنان... ونحن غير معنيين برسائل يرسلها هوكشتاين
أخبار لبنان
15:48
نعيم قاسم للـLBCI: لسنا أقرب الى الحرب الشاملة في لبنان... ونحن غير معنيين برسائل يرسلها هوكشتاين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
انطلاق ليالي الحسم في اياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم... وبطل ألمانيا في خطر!
تقارير نشرة الاخبار
13:52
انطلاق ليالي الحسم في اياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم... وبطل ألمانيا في خطر!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الـSuper Tuesday الأميركي: يوم مهم على طريق الرئاسة ٢٠٢٤
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الـSuper Tuesday الأميركي: يوم مهم على طريق الرئاسة ٢٠٢٤
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في بينالي البندقية... الجناح اللبناني ينتهك الأعراف ويبعث برسالة نسوية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في بينالي البندقية... الجناح اللبناني ينتهك الأعراف ويبعث برسالة نسوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في لبنان: بلدات يتحدث أهاليها اللغة "البرازيلية"... فما سر العلاقة بين بلاد الأرز والبرازيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في لبنان: بلدات يتحدث أهاليها اللغة "البرازيلية"... فما سر العلاقة بين بلاد الأرز والبرازيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
خارطة طريق جديدة تنظم الفوضى القائمة في مجال النزوح السوري
تقارير نشرة الاخبار
13:40
خارطة طريق جديدة تنظم الفوضى القائمة في مجال النزوح السوري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
غانتس ونتنياهو.. قصة خلاف مستمرة!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
غانتس ونتنياهو.. قصة خلاف مستمرة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية إلى الشارع من جديد... والطلاب في صفوفهم!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية إلى الشارع من جديد... والطلاب في صفوفهم!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:41
عطل طرأ على تطبيقي فيسبوك وانستغرام
خبر عاجل
10:41
عطل طرأ على تطبيقي فيسبوك وانستغرام
2
فنّ
03:27
احتراق منزل مي حريري... والأخيرة تناشد تركي آل الشيخ لمساعدتها
فنّ
03:27
احتراق منزل مي حريري... والأخيرة تناشد تركي آل الشيخ لمساعدتها
3
خبر عاجل
13:59
تابعوا نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الليلة في "كلام بالسياسة" مع ندى اندراوس الساعة 9:30 مساء عبر شاشة الـLBCI
خبر عاجل
13:59
تابعوا نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الليلة في "كلام بالسياسة" مع ندى اندراوس الساعة 9:30 مساء عبر شاشة الـLBCI
4
خبر عاجل
15:38
الشيخ نعيم قاسم للـLBCI: لسنا أقرب الى الحرب الشاملة في لبنان ولكننا مستعدون لها فيما لو حصلت غدا وبنسبة 90% يتبين أنه لن يكون هناك حرب واسعة في لبنان
خبر عاجل
15:38
الشيخ نعيم قاسم للـLBCI: لسنا أقرب الى الحرب الشاملة في لبنان ولكننا مستعدون لها فيما لو حصلت غدا وبنسبة 90% يتبين أنه لن يكون هناك حرب واسعة في لبنان
5
اقتصاد
01:44
إرتفاع في سعر صفيحتي البنزين... ماذا عن أسعار المحروقات الأخرى؟
اقتصاد
01:44
إرتفاع في سعر صفيحتي البنزين... ماذا عن أسعار المحروقات الأخرى؟
6
حال الطقس
00:00
استقرار جويّ قبل عودة المنخفض...
حال الطقس
00:00
استقرار جويّ قبل عودة المنخفض...
7
منوعات
09:34
كيت ميدلتون في أول ظهور بعد العملية الجراحية... وصورة مسربة تُظهر حالتها!
منوعات
09:34
كيت ميدلتون في أول ظهور بعد العملية الجراحية... وصورة مسربة تُظهر حالتها!
8
منوعات
09:30
تعرض لصدمة كبيرة... رأى والدته العارية في غرفة النوم مع شخص غير متوقع!
منوعات
09:30
تعرض لصدمة كبيرة... رأى والدته العارية في غرفة النوم مع شخص غير متوقع!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More