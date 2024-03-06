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سيتي يبلغ دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بفوز سهل على كوبنهاغن
2024-03-06 | 17:07
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سيتي يبلغ دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بفوز سهل على كوبنهاغن
سيتي يبلغ دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بفوز سهل على كوبنهاغن
تأهل مانشستر سيتي حامل اللقب بسهولة إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الأربعاء 3-1 على كوبنهاغن في إياب دور الستة عشر ليحقق فوزه العاشر على التوالي في المسابقة والذي منحه الانتصار 6-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وأنهى سيتي، الذي تفوق بفارق هدفين ذهابا، الأمور مبكرا بفضل ثلاثة أهداف في الشوط الأول عن طريق مانويل أكانجي وخوليان ألفاريز وإرلينج هالاند.
وسجل أكانجي من فرصة سيتي الأولى في المباراة بعد أن سدد مباشرة في المرمى إثر تمريرة ألفاريز العرضية من ركلة ركنية في الدقيقة الخامسة.
وسجل ألفاريز بنفسه بعد أربع دقائق بفضل تصدي كارثي من كاميل جرابارا حارس كوبنهاجن الذي ترك تسديدة مهاجم سيتي تفلت من بين يديه بعد لحظات من تسديدة رودري في العارضة.
*
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