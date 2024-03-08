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أربعة لاعبين من فريق أرجنتيني شهير لكرة القدم متهمين بالاغتصاب الجماعي... هذا ما قاموا به في الفندق!
2024-03-08 | 11:31
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أربعة لاعبين من فريق أرجنتيني شهير لكرة القدم متهمين بالاغتصاب الجماعي... هذا ما قاموا به في الفندق!
أربعة لاعبين من فريق أرجنتيني شهير لكرة القدم متهمين بالاغتصاب الجماعي... هذا ما قاموا به في الفندق!
اتهمت امرأة 4 لاعبين في نادي فيليز سارسفيلد المنافس في الدوري الممتاز الأرجنتيني لكرة القدم باغتصابها الأسبوع الفائت.
وقالت إدارة النادي إنها أوقفت حارس المرمى سيباستيان سوسا والمدافع بريان كوفري ولاعب الوسط خوسيه إغناسيو فلورنتين والمهاجم أبييل أوسوريو، بعد أن علمت أن المدعين فتحوا تحقيقا في الأمر.
وتم تقديم بلاغ بشأن اعتداء جنسي في توكومان، المدينة التي تقع على بعد 1200 كيلومتر شمال بوينس آيرس.
وكانت الضحية قد أخبرت السلطات أنها وافقت على الانضمام إلى أحد اللاعبين في غرفة بأحد الفنادق، ولكنها تفاجأت بوجود ثلاثة رجال آخرين.
وقالت المرأة إنها شربت الكحول معهم، ونامت في أحد الأسرة ثم تعرضت للاغتصاب.
ولم يعلق أي من اللاعبين الأربعة أو ممثلوهم على التحقيق.
وقال فيليز، وهو ناد أرجنتيني تاريخي حصل على 10 ألقاب وطنية وكأس كوبا ليبرتادوريس عام 1994، إنه على استعداد "لتقديم أي معلومات وجميع التفاصيل ذات الصلة حتى يتمكن من المساعدة في التحقيق".
المصدر
.
*
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