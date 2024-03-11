لاعبون لبنانيون يتفوّقون ويفوزون في بطولة Acropolis International Wushu Open Tournament (صور)

لاعبون لبنانيون يتفوقون ويفوزون في بطولة Acropolis International Wushu Open Tournament (صور)

شارك تسعة لاعبين لبنانيين بقيادة المدرب اللبناني ونائب رئيس الاتحاد اللبناني للـ Wushu Kungfu نعوم سعادة موفدين من قبل الاتحاد اللبناني للـ Wushu Kung fu في بطولة Acropolis International Wushu Open Tournament، بمشاركة 25 دولة ، والتي نظمت يومي ٩ و١٠ اذار في اثينا اليونان.



وحصد اللاعبون اللبنانيون الميداليات بعد فوزهم في البطولة، كل حسب فئته العمرية ووزنه، ففاز: كارل عازار مركز اول -رافاييل لويس مركز اول -مارك انطوني مرعب مركز اول- كيفن طوف مركز ثالث -جيو سعادة مركز ثالث -رومان وهبة مركز ثالث -كيفن ابي رميا مركز ثاني -انطوني جو داغر مركز اول -اليكسيس صليبا مركز اول.