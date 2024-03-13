بطولات جديدة يحققها نادي TMT Lebanon!

بطولات جديدة يحققها نادي TMT Lebanon!

شارك نادي "TMT LEBANON" بِـتاريخ 8 و 9 آذار 2024 ببطولات الـ MMA الاتّحاديّة اليوم الاول والثاني ضمن بطولة الـ CLASS B للدرجة الثانية وضمن سلسة النخب للناشئين والـ CLASS A والتي أقيمت في مجمّع العماد إميل لحود الرياضي العسكري، بتنظيم وإشراف الاتحاد اللبناني للـ MMA.



وحقّق في هذه البطولة كُلّ مِن اللاعب "جواد الزغبي"، "خليل عسيلي"، "عيسى بريطع"، "أمير مكحّل"، "حيدر العلي" و"ابراهيم رحيّم" الفوز بالميداليّة الذهبيّة.



كما حقّق البطل "عباس كركي"، "شيفان السيّد" والبطل "فادي ابراهيم" الفوز بالميدالية الذهبية بسبب انسحاب خصومهم في آخر لحظات المهلة القانونيّة للتراجع.



وَمِن هنا وبإسم نادي TMT LEBANON بِـرئيسه المُدرّب "عامر عبدالنبي" وكل اللاعبين المُشاركين نتقدّم بالتحيّة والشُّكر إلى رئيس الاتحاد اللبناني للفنون القتاليّة المخّتلطة الأستاذ "محمد داغر" ونائب الرئيس الأستاذ "حسن جزّيني" على تنظيمهم وإشرافهم لإقامة وإنجاح هذا الحدث الرياضي، وعلى جُهودهم المُستمِرة لِنقل هذه الرياضة وَبِـطريقة نوعيّة إلى القمة الأعلى في مجال الألعاب القتاليّة وأيضاً لِـمواكبتهم وحرصهم الدائِم ومتابعتهم لكل اللاعبين على جميع الأصعدة لا سيما الصحيّة.