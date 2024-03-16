فريق كرة قدم أوروبي يرفض السماح للاعبيه المشاركة في اولمبياد باريس... ما السبب؟

أبلغ ريال مدريد الاسباني العديد من الاتحادات الوطنية أنّه لن يسمح للاعبيه في المشاركة بمسابقة كرة القدم في دورة الالعاب الاولمبية المقررة هذا الصيف في باريس.

وأشار مصدر مقرّب من الملف إلى أن "ريال مدريد أرسل رسالة إلى جميع الاتحادات، بما في ذلك الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لإبلاغهم بأنه لن يسمح للاعبيه بالمشاركة في الأولمبياد".

وتُعد هذه الاخبار سيئة على نحو خاص بالنسبة لفرنسا البلد المضيف التي كانت تمني النفس بتدعيم صفوفها بأفضل طريقة ممكنة لمحاولة الظفر بالميدالية الذهبية، وعلى رأس اولويتها النجم كيليان مبابي الذي يُرجح ان ينتقل الى ريال مدريد من باريس سان جرمان بعدما أعلن الرحيل عنه في نهاية الموسم.

وسبق لقائد "الديوك" أن أعلن في مناسبات عدّة أنه يحلم بالمنافسة في اولمبياد باريس مع الاستفادة من النظام الاولمبي الذي يسمح لكل منتخب بإشراك ثلاثة لاعبين يتجاوزون الحد الأقصى المسموح به وهو 23 عامًا.

لكن بما انّ مسابقة كرة القدم في الالعاب الاولمبية ليست مدرجة في روزنامة الاتحاد الدولي "فيفا"، فإنّ الاندية ليست مُلزمة على تحرير لاعبيها.

وسبق ان صرّح مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان أن مشاركة مبابي في أولمبياد باريس "صعبة جداً"، نظراً لأنه سيكون قادماً مباشرة من المشاركة مع "الديوك" في نهائيات كأس أوروبا التي تستضيفها ألمانيا.

وقال ديشان الخميس "من الصعب جداً على الصعيدين النفسي والبدني المشاركة في مسابقتين مماثلتين متتاليتين خلال فصل الصيف من دون الحصول على أي عطلة".

وأشار ديشان الى أن بعض أعضاء تشكيلته التي ستشارك في كأس أوروبا مرشحون للتواجد في تشكيلة المنتخب الأولمبي التي سيختارها المدرب تييري هنري.

وكالة فرانس برس