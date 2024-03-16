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منتخب لبنان لكرة القدم يصل إلى القارة الأوقيانية وعينه على اقتناص نقاط من منافسه الأسترالي
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رياضة

منتخب لبنان لكرة القدم يصل إلى القارة الأوقيانية وعينه على اقتناص نقاط من منافسه الأسترالي

2024-03-16 | 14:50
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منتخب لبنان لكرة القدم يصل إلى القارة الأوقيانية وعينه على اقتناص نقاط من منافسه الأسترالي

 
 
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