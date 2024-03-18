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رياضة
بعد إصابته بمرض دماغي... نقل لاعب كرة قدم شهير إلى مركز تأهيل: "ستمتدّ حالته لأشهر"!
2024-03-18 | 14:45
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بعد إصابته بمرض دماغي... نقل لاعب كرة قدم شهير إلى مركز تأهيل: "ستمتدّ حالته لأشهر"!
أعلن نادي ميتيلاند الدنماركي الاثنين أن لاعب منتخب السويد لكرة القدم كريستوفر أولسون، أدخل مركزٍ للتأهيل بعد نقله إلى المستشفى في 27 شباط الماضي بسبب مرض دماغيّ نادر أفقده قدراته الحركية أو اللفظية.
وفقد اللاعب البالغ 28 عاماً وعيه في منزله الثلاثاء في 20 شباط ونُقل إلى مستشفى آرهوس الدولي، حيث تمّ وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وأظهرت الفحوصات أنه عانى من تكوّن جلطات دمويّة دماغيّة عدّة بسبب "التهاب نادر للغاية" في الأوعية الدموية للدماغ، وفقاً للنادي.
وقال ميتيلاند في بيان "لم يستعد كريستوفر بعد قدراته الحركية أو اللفظية. يُقدّر الخبراء أن فترة تأهيله ستمتد إلى أشهر عدّة".
وأضاف "انتهت فترة وضع كريستوفر لأجهزة التنفس الاصطناعي ونُقل إلى مركز هامل للأعصاب... المتخصّص في إعادة تأهيل الحالات المتقدّمة للاضطرابات العصبية".
وتابع البيان "لا يزال الوقت مبكراً لتقديم تشخيصٍ نهائي"، وفق وكالة فرانس برس.
وبدأ أولسون مسيرته مع أرسنال الإنكليزي عام 2013 حيث لعب مباراةً واحدةً قبل انتقاله بعدها بعام إلى ميتيلاند على سبيل الإعارة ثمّ ضمن صفقةٍ نهائية حتّى 2017، ومنه إلى آيك ثم كراسنودار الروسي فأندرلخت البلجيكي، قبل أن يعود مجدداً إلى ميتيلاند الصيف قبل الماضي على سبيل الاعارة ثم في صفقة نهائية الصيف الماضي.
*
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