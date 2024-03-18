الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
19
o
الجنوب
17
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
19
o
الجنوب
17
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ليتيسيا عون تحجز تذكرة لبنان الى اولمبياد باريس
رياضة
ليتيسيا عون تحجز تذكرة لبنان الى اولمبياد باريس
2024-03-18 | 14:44
شارك
0
min
ليتيسيا عون تحجز تذكرة لبنان الى اولمبياد باريس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
رياضة
سيدات الملاعب
رياضة
تذكرة
لبنان
اولمبياد
باريس
التالي
"قريب من الجنة"… كريستيانو رونالدو حديث المتابعين في عطلته العائلية (فيديو)
إشكال عنيف بين لاعبين ومشجعين في الدوري التركي لكرة القدم والمشاهد صادمة ووحشية! (صور وفيديو)
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
موضة وجمال
08:16
إلى المغتربات اللبنانيات... "فرصة العمر" بانتظاركنّ!
موضة وجمال
08:16
إلى المغتربات اللبنانيات... "فرصة العمر" بانتظاركنّ!
0
صحة وتغذية
08:09
تناول هذا النوع من الخضار النيء يمكن أن يقلل من خطر إصابتك بالأمراض!
صحة وتغذية
08:09
تناول هذا النوع من الخضار النيء يمكن أن يقلل من خطر إصابتك بالأمراض!
0
فنّ
08:09
تعرّض للتنمّر والإستهزاء من الملحنين... ماجد المهندس: أحدهم طردني!
فنّ
08:09
تعرّض للتنمّر والإستهزاء من الملحنين... ماجد المهندس: أحدهم طردني!
0
أخبار دولية
08:08
بوريل: سأقترح استخدام 90% من عائدات أصول روسيا المجمدة بأوروبا لشراء سلاح لأوكرانيا
أخبار دولية
08:08
بوريل: سأقترح استخدام 90% من عائدات أصول روسيا المجمدة بأوروبا لشراء سلاح لأوكرانيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
14:45
بعد إصابته بمرض دماغي... نقل لاعب كرة قدم شهير إلى مركز تأهيل: "ستمتدّ حالته لأشهر"!
رياضة
14:45
بعد إصابته بمرض دماغي... نقل لاعب كرة قدم شهير إلى مركز تأهيل: "ستمتدّ حالته لأشهر"!
0
رياضة
2024-03-18
"قريب من الجنة"… كريستيانو رونالدو حديث المتابعين في عطلته العائلية (فيديو)
رياضة
2024-03-18
"قريب من الجنة"… كريستيانو رونالدو حديث المتابعين في عطلته العائلية (فيديو)
0
رياضة
2024-03-18
إشكال عنيف بين لاعبين ومشجعين في الدوري التركي لكرة القدم والمشاهد صادمة ووحشية! (صور وفيديو)
رياضة
2024-03-18
إشكال عنيف بين لاعبين ومشجعين في الدوري التركي لكرة القدم والمشاهد صادمة ووحشية! (صور وفيديو)
0
رياضة
2024-03-16
منتخب لبنان لكرة القدم يصل إلى القارة الأوقيانية وعينه على اقتناص نقاط من منافسه الأسترالي
رياضة
2024-03-16
منتخب لبنان لكرة القدم يصل إلى القارة الأوقيانية وعينه على اقتناص نقاط من منافسه الأسترالي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-03-18
قتل زوجة والده وشقيقته المراهقة ووالدة طفليه وهذا ما فعله بوالدتها... جريمة مرعبة لـ"مشرد" وهذا مصيره!
منوعات
2024-03-18
قتل زوجة والده وشقيقته المراهقة ووالدة طفليه وهذا ما فعله بوالدتها... جريمة مرعبة لـ"مشرد" وهذا مصيره!
0
منوعات
2024-03-17
بعد 38 سنة على زواجها... سيدة مسنة تكتشف رسائل غرامية بين زوجها وخطيبته السابقة بأغرب الطرق!
منوعات
2024-03-17
بعد 38 سنة على زواجها... سيدة مسنة تكتشف رسائل غرامية بين زوجها وخطيبته السابقة بأغرب الطرق!
0
اقتصاد
06:46
محضرا ضبط بحق معملين في الجنوب: عدم استيفاء الشروط والقواعد العامة لسلامة الغذاء
اقتصاد
06:46
محضرا ضبط بحق معملين في الجنوب: عدم استيفاء الشروط والقواعد العامة لسلامة الغذاء
0
أخبار دولية
02:42
ضربات اسرائيلية طالت مستودعات سلاح لحزب الله في ريف دمشق
أخبار دولية
02:42
ضربات اسرائيلية طالت مستودعات سلاح لحزب الله في ريف دمشق
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:44
ليتيسيا عون تحجز تذكرة لبنان الى اولمبياد باريس
رياضة
14:44
ليتيسيا عون تحجز تذكرة لبنان الى اولمبياد باريس
0
أخبار دولية
14:39
بين بغداد وأنقرة وحزب العمال الكردستاني .. طبول حرب جديدة
أخبار دولية
14:39
بين بغداد وأنقرة وحزب العمال الكردستاني .. طبول حرب جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
لبنان يحتفل بيوم التصميم الإيطالي في سرسق
تقارير نشرة الاخبار
14:36
لبنان يحتفل بيوم التصميم الإيطالي في سرسق
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
ماذا جرى على الحدود بين الاردن وسوريا فجر الاثنين؟
تقارير نشرة الاخبار
14:26
ماذا جرى على الحدود بين الاردن وسوريا فجر الاثنين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:24
بعد أن حوّلت يزن الى هيكل عظمي وأنهت حياته.. المجاعة تهدّد مصير أطفال غزة
تقارير نشرة الاخبار
14:24
بعد أن حوّلت يزن الى هيكل عظمي وأنهت حياته.. المجاعة تهدّد مصير أطفال غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
صفقة الأسرى تتحرك بزخم جديد
تقارير نشرة الاخبار
14:21
صفقة الأسرى تتحرك بزخم جديد
0
أخبار دولية
14:21
كردستان.. اقليم متصل منفصل
أخبار دولية
14:21
كردستان.. اقليم متصل منفصل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
في الجنوب رمضان حزين...تهجير وفرقةٌ في انتظار العودة
تقارير نشرة الاخبار
14:21
في الجنوب رمضان حزين...تهجير وفرقةٌ في انتظار العودة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
الخماسية تجمع الأراء وجلسة الإنتخاب في عالم الغيب
تقارير نشرة الاخبار
14:18
الخماسية تجمع الأراء وجلسة الإنتخاب في عالم الغيب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
17:36
"إنها تأكل المنزل حرفيًا"... أم تعاني مع ابنتها الصغيرة يومياً: وهذه التحديات الّتي تعيشها مع مرضها!
منوعات
17:36
"إنها تأكل المنزل حرفيًا"... أم تعاني مع ابنتها الصغيرة يومياً: وهذه التحديات الّتي تعيشها مع مرضها!
2
منوعات
15:30
دولة تعاني من الاختناق... وحرارة مدينتها تتخطى الـ60 درجة مئوية!
منوعات
15:30
دولة تعاني من الاختناق... وحرارة مدينتها تتخطى الـ60 درجة مئوية!
3
خبر عاجل
04:28
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق عام الجمهور الكحالة بسبب تعطل شاحنة في المحلة وتتم المعالجة من قبل دراج من مفرزة سير بعبدا
خبر عاجل
04:28
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق عام الجمهور الكحالة بسبب تعطل شاحنة في المحلة وتتم المعالجة من قبل دراج من مفرزة سير بعبدا
4
منوعات
09:57
هل تشكين بأن زوجكِ مدمن على المواد الإباحية؟... اكتشفي الحقيقة من خلال هذه العلامات
منوعات
09:57
هل تشكين بأن زوجكِ مدمن على المواد الإباحية؟... اكتشفي الحقيقة من خلال هذه العلامات
5
منوعات
14:05
رجل يكشف للعلن: "ضبطت زوجتي على علاقة غرامية مع أستاذها... وهكذا اكتشفت الأمر"
منوعات
14:05
رجل يكشف للعلن: "ضبطت زوجتي على علاقة غرامية مع أستاذها... وهكذا اكتشفت الأمر"
6
أخبار دولية
16:27
البيت الأبيض يقول إن الرجل الثاني في الجناح العسكري لحركة حماس مروان عيسى قتل في عملية إسرائيلية
أخبار دولية
16:27
البيت الأبيض يقول إن الرجل الثاني في الجناح العسكري لحركة حماس مروان عيسى قتل في عملية إسرائيلية
7
اقتصاد
03:12
تبدّل في جدول أسعار المحروقات... كيف أصبح؟
اقتصاد
03:12
تبدّل في جدول أسعار المحروقات... كيف أصبح؟
8
فنّ
17:15
ممثلة عالمية تثير الجدل: "لا أمانع تصوير مشاهد جنسية في أفلام من إخراج ابني" (فيديو)
فنّ
17:15
ممثلة عالمية تثير الجدل: "لا أمانع تصوير مشاهد جنسية في أفلام من إخراج ابني" (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More