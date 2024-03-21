الفلبين تستضيف بطولة العالم لكرة الطائرة للرجال لأول مرة في 2025

قال الاتحاد الدولي للكرة الطائرة الأربعاء إن الفلبين ستستضيف منافسات بطولة العالم للرجال لأول مرة في 2025 عندما تعود البطولة إلى آسيا للمرة الأولى بعد غياب 19 عاما.



وتفوقت الفلبين على ملفي إندونيسيا واليابان.



وقال فين تايلور الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة "هذا القرار يؤكد التزامنا بتوسيع البصمة العالمية للكرة الطائرة والتفاعل مع المشجعين في جميع أنحاء العالم."



وأضاف: "ستكون الفلبين، وبالنظر إلى تاريخها في استضافة أحداث كرة الطائرة الكبرى وشغف جماهيرها، في وضع جيد لتقديم بطولة استثنائية من شأنها أن تعرض أفضل ما في هذه الرياضة".



وتقام البطولة في آسيا للمرة الأولى منذ استضافتها اليابان في عام 2006.



ويتنافس أفضل 32 منتخبا خلال الفترة من 12 وحتى 28 أيلول، عندما تسعى إيطاليا للدفاع عن اللقب الذي فازت به في 2022.