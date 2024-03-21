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بعد اغتصابه امرأة في مرحاض أحد الملاهي في برشلونة وسجنه... إفراج مشروط عن داني ألفيس وهذه قيمة الكفالة!
2024-03-21 | 05:30
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بعد اغتصابه امرأة في مرحاض أحد الملاهي في برشلونة وسجنه... إفراج مشروط عن داني ألفيس وهذه قيمة الكفالة!
إفراج مشروط عن داني ألفيس وهذه قيمة الكفالة!
قضت محكمة في برشلونة اليوم الأربعاء بالإفراج المشروط عن لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيس بكفالة قدرها مليون يورو (1.08 مليون دولار) رغم أنه لم يقض سوى ربع مدة عقوبته البالغة أربع سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب.
وتشمل شروط إطلاق سراح ألفيس التخلي عن جوازي السفر البرازيلي والإسباني حتى لا يتمكن من مغادرة إسبانيا بالإضافة إلى إلزامه بالمثول أمام المحكمة أسبوعيا أو عند استدعائه.
كما فرضت المحكمة أمرا يمنع ألفيس من الاقتراب من الضحية لمسافة تقل عن 1000 متر (3300 قدم).
وحظيت قضية ألفيس، أحد أنجح لاعبي كرة القدم في التاريخ، باهتمام كبير ليس فقط بسبب شهرة اللاعب ولكن للاهتمام المتزايد الذي يوليه الرأي العام في إسبانيا للعنف ضد المرأة.
وأُلقي القبض على المدافع السابق لبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان في كانون الثاني من العام الماضي في برشلونة وهو محتجز في السجن منذ ذلك الحين.
وكانت المحكمة العليا في قطالونيا قد أدانت ألفيس في 22 شباط الماضي بتهمة اغتصاب امرأة في مرحاض بأحد الملاهي الليلية في برشلونة عام 2022، وألزمته بدفع 150 ألف يورو لها، وقد تقدم باستئناف ضد الحكم.
واستشهدت أغلبية المحكمة في الحكم بمادة في الدستور الإسباني تؤكد على حق الشخص في الحرية، وقالت إن الحكم يحل محل السجن الاحتياطي، لأن إدانة ألفيس ليست نهائية بعد.
وكان المدعي العام قد طالب بحبس داني ألفيس لمدة تسع سنوات بينما طلبت الضحية 12 عاما لكن في النهاية أمرت المحكمة بحبسه أربع سنوات ونصف.
وقالت إيستر جارسيا محامية الضحية لإذاعة قطالونيا عقب صدور الحكم "بالنسبة لي، هي فضيحة أن يسمحوا لشخص يعرفون أنه يستطيع الحصول على مليون يورو على الفور، بأن يصبح حرا".
ولم تتخذ المحكمة القرار بالإجماع، إذ كان لأحد القضاة الثلاثة في المجلس تصويت مختلف، ويمكن الطعن على القرار عبر الاستئناف.
وقالت جارسيا إنها "غاضبة وغير راضية" إزاء الحكم، قائلة "(نظام) عدالة للأثرياء" وإنها تعتزم الاستئناف.
كذلك قوبل قرار المحكمة والكفالة المفروضة بانتقادات من حزب سومار اليساري المتطرف، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم في إسبانيا.
وذكر الحزب عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر) "عدالة أبوية وتميز على أساس طبقي. فاض الكيل".
ولم يتسن على الفور الوصول لمحامي ألفيس للتعليق.
وهذه واحدة من أبرز المحاكمات في إسبانيا منذ صدور قانون في 2022 جعل التراضي عنصرا أساسيا في قضايا الاعتداء الجنسي ورفع الحد الأدنى لعقوبة السجن.
وانضم ألفيس، الذي حصد أكثر من 40 لقبا خلال مسيرته، إلى نادي بوماس المكسيكي في 2022 براتب شهري قدره نحو 300 ألف يورو. وفسخ النادي عقد ألفيس عقب القبض عليه.
*
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