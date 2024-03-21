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مع انطلاق مباراته ضد أستراليا... نصيحة من حمدان إلى المنتخب اللبناني!
2024-03-21 | 06:37
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مع انطلاق مباراته ضد أستراليا... نصيحة من حمدان إلى المنتخب اللبناني!
نصح اللاعب السابق والمُدرّب الحالي لكرة القدم حسين حمدان مع انطلاق مباراة لبنان ضد أستراليا في تصفيات كأس العالم 2026، أنّه " من المهم أن يكون المنتخب اللبناني مُتمكّناً وأن يُسيطر على الكُرة في الدقائق الـ 15 الأولى من المباراة كونها ستساعده على الأداء بشكل أفضل وأقوى أمام المنتخب الأسترالي."
وأضاف أن " المنتخب الأسترالي بحاجة لإظهار ثقته بنفسه أكثر وخاصةً في بداية المباراة والمطلوب من المنتخب اللبناني بشكل أساسي الاستحواذ على الكُرة ليتمكّن من مواجهة المنتخب الأسترالي بنجاح."
كما ولفت حمدان في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" مع الإعلامي جورج سويدي، إلى أنّ الخوف في هذه المباراة يمكن في الـ 25 دقيقة الأخيرة منها لإمكانية تأثيرها على أداء المنتخب البدني وقدرته على مجاراة المنتخب الأسترالي."
وتابع: "أعتقد أن مدرّب المنتخب اللبناني حسن معتوق غيّر طريقة لعب المنتخب في هذه المباراة من 5:3:2 إلى 5:4:1 لزيادة قدرة المنتخب على مواجهة المنتخب الأسترالي بشكل أكبر وأقوى."
وأشار حمدان إلى أن "دخول المنتخبات الكبيرة في شرق آسيا إلى هذه التصفيات يُصعّب المهمة قليلاً على المنتخب اللبناني كونها تتمتع بقوّة كبيرة من الناحية الفنيّة والمعنوية"، لافتاً إلى أنه "من الممكن أن يؤثّر غياب بعض اللاعبين بسبب الإصابات التي تعرّضوا لها على أداء المنتخب بشكل عام ولا قُدرة منطقياً على مجاراة المنتخب الأسترالي كما وأنّ الاعتماد سيكون على الكُرات الثابتة والهجمات المُرتدة بشكل أكبر."
*
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