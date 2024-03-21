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لهذا السبب... الحكم بالسجن على اللاعب السابق "روبينيو" في البرازيل!

2024-03-21 | 11:26
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لهذا السبب... الحكم بالسجن على اللاعب السابق "روبينيو" في البرازيل!

لهذا السبب... الحكم بالسجن على اللاعب السابق "روبينيو" في البرازيل!

حكم قضاة في البرازيل الاربعاء انه يتعيّن على نجم "سيليساو" السابق "روبينيو" ان يقضي عقوبة السجن تسع سنوات بجريمة الاغتصاب والصادرة بحقه من قبل محكمة إيطالية، في بلده.

وحكمت المحكمة بأغلبية تسعة أصوات مقابل صوتين لمصلحة طلب إيطالي بأن يقضي روبينيو عقوبته في بلده بعد ادانته في عام 2017 بتهمة الاغتصاب الجماعي لامرأة ألبانية كانت تحتفل بعيد ميلادها الثالث والعشرين في أحد أندية مدينة ميلانو، علما ان الحادثة وقعت عام 2013 أثناء دفاعه عن قميص ميلان.

وقال محامون انّ روبينيو الذي لم يشارك في جلسة الاربعاء سيبقى حرّا في انتظار نتيجة الاستئناف المحتمل ضد الحكم، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وتم تأكيد الإدانة خلال استئناف الحكم في ايطاليا في عام 2020، ثم أصبحت نهائية من قبل محكمة النقض الإيطالية في عام 2022، ومع بداية العام ذاته، طلب المدعي العام في ميلان تسليم المهاجم الدولي السابق "روبسون دي سوزا"، وأُصدر مذكرة اعتقال دولية بحقه، مع العلم أن البرازيل لا تقوم بتسليم مواطنيها.

وحسب الحكم الذي أدانه في إيطاليا، فإن اللاعب الدولي البرازيلي السابق وخمسة من مواطنيه جعلوا الضحية تتناول الكحول "إلى حد تركها فاقدة للوعي وغير قادرة على الدفاع عن نفسها" ثم مارسوا "الجماع الجنسي مرات عدة على الفور" معها.

ولعب روبينيو، نجم مانشستر سيتي الانكليزي وريال مدريد الاسباني السابق، في آخر محطة له في مسيرته مع باشاك شهير إسطنبول في الدوري التركي في عام 2020، قبل أن يغادر عائداً إلى البرازيل.

وقال روبينيو، لشبكة "تي في ريكورد" البرازيلية في مقابلة أُذيعت الأحد، إن ممارسة الجنس حصلت "بالتراضي".

 
 
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