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بعد وفاة شريكها السابق... سابالينكا "منفطرة القلب" وهذا ما قالته الشرطة عن القضية!

2024-03-21 | 15:04
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بعد وفاة شريكها السابق... سابالينكا "منفطرة القلب" وهذا ما قالته الشرطة عن القضية!

بعد وفاة شريكها السابق... سابالينكا "منفطرة القلب" وهذا ما قالته الشرطة عن القضية!

قالت البيلاروسية "أرينا سابالينكا"، المصنفة ثانية عالمياً في كرة المضرب، الأربعاء، إنها "منفطرة القلب" لوفاة شريكها السابق "كونستانتين كولتسوف" مطلع الأسبوع في فلوريدا.

وفي بيان نشره وكيلها، أشارت سابالينكا إلى أن "وفاة كونستانتين مأساة لا يمكن تصوّرها"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقالت شرطة ميامي إن اللاعب السابق للهوكي على الجليد كولتسوف الذي أعلن الاتحاد البيلاروسي للهوكي وفاته الثلاثاء عن 42 عاماً، "انتحر على ما يبدو".

وقال المتحدث باسم الشرطة إنه يوم الاثنين صباحا "تم إرسال الشرطة إلى منتجع سانت ريجيس بال هاربور، بعد أن تلقينا تنبيهاً بأن رجلاً رمى نفسه من الشرفة".

ورغم الفاجعة التي دفعت الكثير من المشاركين في ميامي الى مساندتها ومواساتها، أبدت سابالينكا، ابنة الـ25 عاماً الفائزة في بداية العام بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للمرة الثانية توالياً، رغبتها باللعب في دورة ميامي للألف وخاضت التمارين الثلاثاء.

وكان لكولتسوف المحترف السابق في الدوري الأميركي للهوكي على الجليد، ثلاثة أطفال من زوجته "يوليا ميخايلوفا" التي طلقها في العام 2020 قبل أن يبدأ علاقته مع سابالينكا، كما قالت طليقته في تصريح صحافي إن السبب الذي أدى إلى سقوطه من الشرفة قد يكون بسبب تعاطي الكحول وليس الانتحار.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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