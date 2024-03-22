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"توسلت إليه للسماح لها بالرحيل لكنه اغتصبها"... داني ألفيش يبيت ليلة أخرى بالسجن لعدم دفعه الكفالة في الوقت المحدد!
2024-03-22 | 01:49
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"توسلت إليه للسماح لها بالرحيل لكنه اغتصبها"... داني ألفيش يبيت ليلة أخرى بالسجن لعدم دفعه الكفالة في الوقت المحدد!
"توسلت إليه للسماح لها بالرحيل لكنه اغتصبها"... داني ألفيش يبيت ليلة أخرى في السجن لعدم دفعه الكفالة في الوقت المحدد!
يبيت داني ألفيش، النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، في السجن ليلة أخرى على أقل تقدير بعدما تجاوز الوقت المحدد لدفع كفالة المليون يورو التي حددها القضاء الإسباني للافراج الموقت عنه.
وحُكم على ألفيش (40 عاماً)، أحد أكثر اللاعبين تتويجاً بالألقاب في كرة القدم، في 22 شباط/فبراير بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف، فضلا عن دفع 150 ألف يورو لضحيته، بتهمة اغتصاب شابة في كانون الأول 2022 في ملهى ليلي في برشلونة.
وقالت المدّعية التي أدلت بشهادتها خلف ستار لحماية هويتها، إن ألفيش أجبرها بعنف على ممارسة الجنس في الحمام الخاص بالملهى الليلي على الرغم من توسّلها إليه للسماح لها بالرحيل، مما تسبب لها بـ"الألم والرعب"، حسب ما نقل عنها المدعون العامون.
وقرر القضاء الإسباني الأربعاء الموافقة على الإفراج الموقت عن ألفيش مقابلة كفالة قيمتها مليون يورو، بانتظار الاستئناف الذي قد يستغرق أشهراً كي يُبت به.
لكن بحلول الساعة الثانية من بعد ظهر الخميس، وهو الموعد النهائي لدفع الكفالة، لم يُحوّل ممثلو ألفيش الأموال، ما يعني أنه سيقضي ليلة أخرى على الأقل في السجن وفق ما ذكرت مصادر قانونية.
وجاء قرار القضاء الإسباني بعد يومٍ على مطالبة محامية ألفيش بالإفراج عنه بعدما قضى ربع العقوبة الصادرة بحقه في شباط/فبراير بعد توقيفه في برشلونة في كانون الثاني/يناير 2023.
وأُلزِم ألفيش بتسليم جوازي سفره البرازيلي والإسباني والبقاء في إسبانيا، حيث عليه أن يحضر إلى المحكمة "أسبوعياً".
كما مُنِع من التواجد "على مسافة ألف متر" من الضحية أو محاولة الاتصال بها.
ووفقًا للعديد من وسائل الإعلام الإسبانية، فإن والد نيمار، زميل ألفيش السابق في برشلونة وباريس سان جرمان، مستعد لدفع الكفالة لإطلاق سراحه.
لكن في منشور على إنستغرام، نفى نيمار دا سيلفا سانتوس صحة ما نشرته وسائل الإعلام الإسبانية.
وأقر والد نيمار في كانون الثاني/يناير الماضي بدفع 150 ألف يورو لمساعدة ألفيش على دفع تكاليف فريق الدفاع عنه، وذلك قبل أسابيع قليلة من صدور الحكم بسجنه أربعة أعوام ونصف العام.
وقال في بداية البيان الذي نشره الخميس باللغتين البرتغالية والإنكليزية "من المعلوم أني ساعدت داني ألفيش في البداية. الآن، عندما اختلف الوضع، بعدما قررت المحاكم الإسبانية الحكم بالإدانة، يتكهن البعض ويحاولون ربط اسمي واسم ابني بموضوع لم يعد من مسؤوليتنا".
وتابع "آمل أن يجد دانيال داخل عائلته كل الإجابات التي يبحث عنها. بالنسبة لنا ولعائلتنا، الموضوع مغلق. نقطة على السطر!".
*
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