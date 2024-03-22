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رياضة
إلغاء مباراة بين كوريا الشمالية واليابان بسبب مخاوف من الأمراض
2024-03-22 | 07:48
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إلغاء مباراة بين كوريا الشمالية واليابان بسبب مخاوف من الأمراض
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء مباراة بين كوريا الشمالية واليابان في تصفيات كأس العالم التي كانت مقررة في بيونغ يانغ الأسبوع المقبل.
وكانت وكالة كيودو الرسمية للأنباء قد ذكرت أن كوريا الشمالية، قررت عدم استضافة المباراة بسبب مخاوف من الأمراض المعدية في اليابان.
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