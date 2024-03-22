اللبناني مارك أنطوني ابراهيم يحقق ثالث أسرع توقيت بالعالم للعام 2024 في سباق الحواجز

إلغاء مباراة بين كوريا الشمالية واليابان بسبب مخاوف من الأمراض

إلغاء مباراة بين كوريا الشمالية واليابان بسبب مخاوف من الأمراض

الجالية اللبنانية في سيدني خطفت عامل الأرض والجمهور من منتخب أستراليا ضمن تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ في كرة القدم