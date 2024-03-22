الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
15
o
الجنوب
15
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ألف ويلة بليلة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
15
o
الجنوب
15
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
جزائري الأصل... الحكم بالسجن على مالك نادي كرة قدم عالمي بتهمة التحرش الجنسي
2024-03-22 | 16:15
شارك
2
min
جزائري الأصل... الحكم بالسجن على مالك نادي كرة قدم عالمي بتهمة التحرش الجنسي
حُكِمَ على مالك نادي أنجيه الفرنسي لكرة القدم ورئيسه السابق سعيد شعبان بالسجن لمدة عامين، بينهما عام مع وقف التنفيذ، وذلك لتحرشه جنسياً بست موظفات.
وجرت محاكمة مالك النادي الذي يلعب حالياً في الدرجة الثانية، في غرب فرنسا بتهمة التحرش الجنسي "الذي ارتكبه شخص يستغل السلطة الممنوحة له بموجب منصبه".
واستفاد الرجل الجزائري الأصل البالغ من العمر 59 عاماً والذي نفى الاتهامات، من "قرينة البراءة" في ما يتعلق بقضية سابعة لعدم وجود أدلة كافية لتجريمه.
وقال محامو شعبان إنهم سيستأنفون الحكم.
وكان شعبان خلف نهضة أنجيه التي أوصلته للعودة الى الدرجة الأولى الفرنسية عام 2015 بعد غياب عنها لمدة عقدين من الزمن.
ويصف شعبان نفسه بأنه رجل "بدأ من لا شيء" وصاحب عمل "متطلب" و"جازم" لكن لم يكن لديه أبداً علاقة "مهيمنة" مع موظفيه.
وهبط النادي الذي يملكه منذ 2011، إلى الدرجة الثانية في نهاية موسم 2022-2023، وسلّم رئاسة النادي لابنه رومان في آذار 2023.
وطالب الادعاء بسجن شعبان ثلاثة أعوام، إحداها مع وقف التنفيذ، بسبب السلوك "غير المقبول" الذي تحمّلته النساء على مر السنين.
وفُتِح التحقيق بحق شعبان لأول مرة في كانون الثاني 2020 بعدما تقدمت موظفة بشكوى تحرش بعد العودة من رحلة عمل إلى مدريد.
ثم تقدمت ست سيدات أخريات بشكاوى عن حوادث تحرش امتدت من 2014 حتى 2019.
وسُيحاكم شعبان في قضية أخرى اعتباراً من الاثنين في باريس، تتعلق بتهمة ممارسة عمل وكيل رياضي بشكل غير قانوني وتبييض الأموال كجزء من عصابة منظمة، وذلك إلى جانب أربعة متهمين آخرين. وينفي الجميع هذه الاتهامات.
وكالة فرانس برس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
الحكم
السجن
مالك
نادي أنجيه الفرنسي
كرة القدم
رئيس سابق
سعيد شعبان
تحرش جنسي
موظفات.
"توسلت إليه للسماح لها بالرحيل لكنه اغتصبها"... داني ألفيش يبيت ليلة أخرى بالسجن لعدم دفعه الكفالة في الوقت المحدد!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2024-03-21
لهذا السبب... الحكم بالسجن على اللاعب السابق "روبينيو" في البرازيل!
رياضة
2024-03-21
لهذا السبب... الحكم بالسجن على اللاعب السابق "روبينيو" في البرازيل!
0
أخبار دولية
2024-02-03
الحكم على رئيس الوزراء السابق الباكستاني عمران خان وزوجته بالسجن 7 سنوات
أخبار دولية
2024-02-03
الحكم على رئيس الوزراء السابق الباكستاني عمران خان وزوجته بالسجن 7 سنوات
0
أخبار دولية
2024-02-01
الحكم على زعيم حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي بالسجن ثلاث سنوات
أخبار دولية
2024-02-01
الحكم على زعيم حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي بالسجن ثلاث سنوات
0
أخبار دولية
2024-01-31
الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالسجن بتهمة الفساد
أخبار دولية
2024-01-31
الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالسجن بتهمة الفساد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
01:49
"توسلت إليه للسماح لها بالرحيل لكنه اغتصبها"... داني ألفيش يبيت ليلة أخرى بالسجن لعدم دفعه الكفالة في الوقت المحدد!
رياضة
01:49
"توسلت إليه للسماح لها بالرحيل لكنه اغتصبها"... داني ألفيش يبيت ليلة أخرى بالسجن لعدم دفعه الكفالة في الوقت المحدد!
0
رياضة
01:41
تصفيات مونديال 2026: قطر والسعودية والامارات والعراق واستراليا واليابان على مشارف الدور الثالث
رياضة
01:41
تصفيات مونديال 2026: قطر والسعودية والامارات والعراق واستراليا واليابان على مشارف الدور الثالث
0
رياضة
2024-03-21
بعد وفاة شريكها السابق... سابالينكا "منفطرة القلب" وهذا ما قالته الشرطة عن القضية!
رياضة
2024-03-21
بعد وفاة شريكها السابق... سابالينكا "منفطرة القلب" وهذا ما قالته الشرطة عن القضية!
0
رياضة
2024-03-21
لهذا السبب... الحكم بالسجن على اللاعب السابق "روبينيو" في البرازيل!
رياضة
2024-03-21
لهذا السبب... الحكم بالسجن على اللاعب السابق "روبينيو" في البرازيل!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:34
تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم موسكو
أخبار دولية
17:34
تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم موسكو
0
صحف اليوم
01:15
مصادر "الاعتدال" لـ"الجمهورية": مبادرة التكتل الرئاسية ستشهد تزخيماً كبيراً بعد الأعياد
صحف اليوم
01:15
مصادر "الاعتدال" لـ"الجمهورية": مبادرة التكتل الرئاسية ستشهد تزخيماً كبيراً بعد الأعياد
0
فنّ
2023-10-17
ابنة أحمد الفيشاوي تحلق شعرها وتصدم الجمهور.. ما السبب؟
فنّ
2023-10-17
ابنة أحمد الفيشاوي تحلق شعرها وتصدم الجمهور.. ما السبب؟
0
فنّ
06:18
الجدّة والأم والإبنة نسخة طبق الأصل... لن تصدّقوا الشبه في عائلة كارلا حداد
فنّ
06:18
الجدّة والأم والإبنة نسخة طبق الأصل... لن تصدّقوا الشبه في عائلة كارلا حداد
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تصفير البيروقراطية في الإمارات… فماذا ينقص لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تصفير البيروقراطية في الإمارات… فماذا ينقص لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
مدرسة تعمل في طرابلس وطابق كامل منها لا تتوفر فيه شروط السلامة العامة
تقارير نشرة الاخبار
14:38
مدرسة تعمل في طرابلس وطابق كامل منها لا تتوفر فيه شروط السلامة العامة
0
أخبار دولية
14:33
سقوط مشروع القرار الأميركي تزامن ووصول بلينكن إلى إسرائيل...
أخبار دولية
14:33
سقوط مشروع القرار الأميركي تزامن ووصول بلينكن إلى إسرائيل...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
لماذا استخدم الفيتو ضد مشروع القرار الأميركي اليوم؟ هذا ما قاله السفير هادي هاشم للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30
لماذا استخدم الفيتو ضد مشروع القرار الأميركي اليوم؟ هذا ما قاله السفير هادي هاشم للـLBCI
0
أخبار دولية
14:11
في مجلس الأمن... الفيتو بوجه الولايات المتحدة
أخبار دولية
14:11
في مجلس الأمن... الفيتو بوجه الولايات المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
تغطيات مشابهة لما قبل الأزمة... بشرى سارة لمرضى وزارة الصحة
تقارير نشرة الاخبار
14:07
تغطيات مشابهة لما قبل الأزمة... بشرى سارة لمرضى وزارة الصحة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
من هم موقوفو الإمارات؟ وهل باتت حريتهم قريبة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:05
من هم موقوفو الإمارات؟ وهل باتت حريتهم قريبة؟
0
رياضة
14:00
اللبناني مارك أنطوني ابراهيم يحقق ثالث أسرع توقيت بالعالم للعام 2024 في سباق الحواجز
رياضة
14:00
اللبناني مارك أنطوني ابراهيم يحقق ثالث أسرع توقيت بالعالم للعام 2024 في سباق الحواجز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اكسترا كروموزوم.... اكسترا حبّ
تقارير نشرة الاخبار
13:57
اكسترا كروموزوم.... اكسترا حبّ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:23
جهاز الأمن الفدرالي الروسي: بيانات أولية تشير إلى مقتل ٤٠ شخصا وإصابة أكثر من ١٠٠ في الهجوم الإرهابي في موسكو
خبر عاجل
15:23
جهاز الأمن الفدرالي الروسي: بيانات أولية تشير إلى مقتل ٤٠ شخصا وإصابة أكثر من ١٠٠ في الهجوم الإرهابي في موسكو
2
أخبار لبنان
07:38
بالشمع الأحمر... ختم معمل لتصنيع الشوكولا في هذه البلدة
أخبار لبنان
07:38
بالشمع الأحمر... ختم معمل لتصنيع الشوكولا في هذه البلدة
3
خبر عاجل
17:26
تنظيم الدولة الإسلامية يعلن عبر تيليغرام مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو
خبر عاجل
17:26
تنظيم الدولة الإسلامية يعلن عبر تيليغرام مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو
4
اقتصاد
03:07
ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت... ماذا عن الغاز؟
اقتصاد
03:07
ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت... ماذا عن الغاز؟
5
خبر عاجل
07:12
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين داخل نفق المطار باتجاه بيروت سبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا
خبر عاجل
07:12
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين داخل نفق المطار باتجاه بيروت سبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا
6
منوعات
15:26
أعلنت عن إصابتها بالمرض الخبيث عبر فيديو... هذا ما كشفته كيت ميدلتون للعالم! (فيديو)
منوعات
15:26
أعلنت عن إصابتها بالمرض الخبيث عبر فيديو... هذا ما كشفته كيت ميدلتون للعالم! (فيديو)
7
فنّ
06:18
الجدّة والأم والإبنة نسخة طبق الأصل... لن تصدّقوا الشبه في عائلة كارلا حداد
فنّ
06:18
الجدّة والأم والإبنة نسخة طبق الأصل... لن تصدّقوا الشبه في عائلة كارلا حداد
8
أخبار دولية
14:20
أميرة ويلز كايت تعلن إصابتها بالسرطان
أخبار دولية
14:20
أميرة ويلز كايت تعلن إصابتها بالسرطان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More