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رياضة
لاعب كرة القدم داني ألفيش يدفع كفالة المليون يورو... ويغادر السجن!
2024-03-25 | 13:50
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لاعب كرة القدم داني ألفيش يدفع كفالة المليون يورو... ويغادر السجن!
لاعب كرة القدم داني ألفيش يدفع كفالة المليون يورو... ويغادر السجن!
دفع لاعب كرة القدم البرازيلي "داني ألفيش"، المحكوم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف في شباط الفائت بتهمة الاغتصاب، كفالة قدرها مليون يورو وغادر السجن بانتظار الاستئناف، بحسب ما أعلنت محكمة في برشلونة الاثنين.
وحُكم على ألفيش، أحد أكثر اللاعبين تتويجًا في العالم، الشهر الفائت بالسجن بتهمة اغتصاب شابة في حمام بملهى ليلي في برشلونة في الساعات الأولى من 31 كانون الأول 2022.
وفي خطوة مفاجئة، وافقت محكمة في برشلونة الأربعاء على طلبه بالإفراج المؤقت أثناء النظر في استئنافه بشرط دفع كفالة قدرها مليون يورو، وتسليم جوازي سفره الإسباني والبرازيلي، والبقاء في البلاد وتقديم نفسه إلى المحكمة أسبوعياً.
وبحلول الساعة الثانية من بعد ظهر الخميس، وهو الموعد النهائي لدفع الكفالة، لم يُحوّل ممثلو ألفيش الأموال، فبقي في السجن حتى مطلع الأسبوع الحالي.
واحتاج النجم السابق لأندية برشلونة الاسباني ويوفنتوس الايطالي وباريس سان جرمان الفرنسي الى خمسة أيام لجمع مبلغ الكفالة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وانتشرت شائعات مفادها أن والد النجم البرازيلي الآخر، زميله السابق في المنتخب "نيمار"، يمكن أن يساعده في دفع الكفالة.
*
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