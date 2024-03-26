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الجمهور اللبناني يواكب منتخب كرة القدم بفخر... والأجواء حماسية وبانتظار الفوز!
2024-03-26 | 04:49
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الجمهور اللبناني يواكب منتخب كرة القدم بفخر... والأجواء حماسية وبانتظار الفوز!
الجمهور اللبناني يواكب منتخب كرة القدم بفخر... والأجواء حماسية وبانتظار الفوز!
استضاف الإعلامي جورج سويدي في هذه الحلقة من "نهاركم سعيد" مدرب منتخب كرة القدم اللبناني فادي الكاخي، حيث تحدثا عن مواكبة الجمهور اللبناني لمباراة المنتخب الوطني ضد المنتخب الأسترالي.
وفي التفاصيل، يواجه اليوم منتخب لبنان المنتخب الأسترالي ضمن مباراة حماسية ومنتظرة، وتُنقل المباراة حاليا عبر شاشة الـ"LBCI".
كما أطلّ عبر تغطية مباشرة من الملعب الصحافي "خالد مجاعص" مع الجمهور اللبناني في أستراليا.
وفي هذا السياق، قال الكاخي إن "المطلوب اليوم لضمان الفوز هو الثقة والتركيز والشروط موجودة لتأمين الفوز، كما أن مواجهة المنتخب الأسترالي ليست أمرا سهلا لذلك التركيز واجب".
*
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