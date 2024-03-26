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رسالة تهديد لعائلة لاعب كرة قدم عالمي في مسقط رأسه بالارجنتين... ماذا جاء فيها؟ (صور)

2024-03-26 | 05:26
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رسالة تهديد لعائلة لاعب كرة قدم عالمي في مسقط رأسه بالارجنتين... ماذا جاء فيها؟ (صور)

كشف مصدر قضائي الإثنين أن الشرطة الأرجنتينية تحقّق في تهديدات موجهة لعائلة اللاعب أنخل دي ماريا الفائز بكأس العالم لكرة القدم مع منتخب بلاده، في مسقط رأسه روساريو، على خلفية تهديدات مماثلة لعصابات تهريب المخدرات.
 
وأوضح متحدث باسم النيابة العامة أن رسالة تهديد لم يُكشف عن محتواها ألقيت من سيارة في الساعات الاولى من صباح الاثنين عند مدخل منطقة فونيس المغلقة على مشارف مدينة روساريو، حيث يملك دي ماريا شقة سكنية.
 
وكانت الرسالة موجودة داخل كيس من النايلون وأضاف المتحدث أن الشرطة "تأخذ بصمات الأصابع والصور وتتأكد من كاميرات المراقبة والشهادات".
 
بدورها، أعلنت تقارير اعلامية أنّ الرسالة تحمل عبارة "حتى بولارو لن ينقذكم"، ذلك في اشارة الى ماكسيميليانو بولارو، حاكم الإقليم منذ كانون الاول الماضي والذي اعلن الحرب على تهريب المخدرات في البلاد.
 
وتقول احدى فرضيات المحققين انّ دي ماريا، 36 عامًا، والذي يلعب حاليًا في بنفيكا البرتغالي بعد محطّات عدّة أبرزها في ريال مدريد الاسباني وباريس سان جرمان الفرنسي، يُعدّ وجهاً جذاباً.
 
وخلال العام الماضي في حادثة مماثلة، تم إطلاق النار في ساعات الليل نحو متجر أغذية مملوك لعائلة زوجة ليونيل ميسي، مع رسالة تهديد يبدو أنها موجهة لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات، وهو ايضا من روساريو، وفق ما أعلنت السلطات.
 
وكالة فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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