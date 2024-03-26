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هولنديتان تنسحبان من منتخب السهام... والسبب زميلتهما المتحولة جنسياً؟!

2024-03-26 | 05:26
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هولنديتان تنسحبان من منتخب السهام... والسبب زميلتهما المتحولة جنسياً؟!

هولنديتان تنسحبان من منتخب السهام... والسبب زميلتهما المتحولة جنسياً؟!

أكّدت السلطات الهولندية للعبة رمي السهام أو الـ"دارتس" الاثنين، انسحاب لاعبتين مخضرمتين، بعد رفضهما التنافس مع امرأة متحوّلة جنسياً في المنتخب الوطني.

وأعلنت كل من "أنكا زيلسترا" و"أيلين دي غراف" السبت أنهما انسحبتا، لعدم رغبتهما في تمثيل هولندا إلى جانب "نوا-لين فان لويفن".

وقال الاتحاد الهولندي في بيان إن زيلسترا ودي غراف "أبلغتا اتحاد السهام الهولندي أنهما لا ترغبان الدفاع عن الوان المنتخب الوطني".

واضاف "السبب هو أنهما لا ترغبان في اللعب في صفوف المنتخب الهولندي مع شخص متحول جنسيا".

وقال الاتحاد انه "يأسف لهذا القرار الذي اتخذته أيلين وأنكا" مدافعاً عن لويفن، المصنّفة سادسة عالمياً حالياً واضاف "بحسب ما لدينا من معلومات، أكملت تحولها من رجل إلى امرأة وهويتها الجنسية أنثى".

وتابع "إنها تستوفي جميع المتطلبات، وبالتالي، ووفقا للتوجيهات بشأن الجنس والأشخاص المتحوّلين جنسياً، فهي مؤهلة للعب في فئة السيدات".

وقالت زيلسترا، المصنفة ثانية عشرة من قبل الاتحاد العالمي للسهام، على حسابها على فيسبوك السبت إن قرار الانسحاب جاء مع كثير من "الألم في قلبي".

وتابعت "في اللحظة التي تخجل فيها من اللعب للمنتخب الهولندي لأن رجلاً بيولوجياً يلعب لفريق السيدات، في تلك اللحظة يكون قد حان وقت الرحيل".

واوضحت "أعتقد أنه في الرياضة يجب أن تكون هناك ساحة لعب متساوية وعادلة، ويجب استخدامها وقبولها بحسن نية".
  
وشكرت الجمعية الهولندية للسهام "زيلسترا ودي غراف" على "سنوات تفانيهما في خدمة المنتخب الهولندي"، لكنها أضافت "نحن ندافع عن رياضة يشعر فيها الجميع وكأنهم في وطنهم ويمكن للجميع المشاركة فيها"، وختمت "لا يهم أصلك أو ميولك السياسية أو جنسك أو توجهك الجنسي أو عرقك أو دينك".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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