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بعد احتياله على فحص للمنشطات... إيقاف المهاجم البرازيلي غابيغول

2024-03-26 | 05:32
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بعد احتياله على فحص للمنشطات... إيقاف المهاجم البرازيلي غابيغول

بعد احتياله على فحص للمنشطات... إيقاف المهاجم البرازيلي غابيغول

اوقف مهاجم نادي فلامنغو البرازيلي "غابريال باربوزا" المعروف بـ "غابيغول" لعامين بتهمة محاولة الاحتيال خلال اختبار للمنشطات، حسب ما قضت محكمة رياضية برازيلية الاثنين.

واتُهم غابيغول بتعقيد مهمة المسؤول المنوط به إجراء اختبار مفاجئ لكشف المنشطات في نيسان الفائت في مقر النادي في ريو دي جانيرو.

وقالت المحكمة في بيان تلقته وكالة فرانس برس إنه "قد تمت محاكمة اللاعب المذكور اليوم أمام المحكمة الرياضية لمكافحة المنشطات بكامل هيئتها، وقررت بالأغلبية وجود انتهاك لقاعدة الاحتيال المتعلقة بمكافحة المنشطات".

وستدخل العقوبة، القابلة للاستئناف، حيّز التنفيذ في الثامن من نيسان المقبل.

وخضع آنذاك زملاؤه للاختبار في الصباح، فيما تجاهل غابيغول طلبا للحضور، وحضر بعد وقت الغداء، بحسب الاتهام الموجه اليه، وعندما وصل أخيرًا لإجراء الاختبار، ورد أنه شعر بالانزعاج لأن أحد المسؤولين رافقه إلى الحمام، كما انّه لم يحترم بروتوكول جمع العينات.

ومن جهته، ينفي غابيغول الذي يعد من ابرز المساهمين في فوز فلامنغو بلقب الدوري البرازيلي عام 2019 وألقاب مسابقة "كوبا ليبرتادوريس"، الاتهامات حول محاولته الاحتيال.

وينتهي عقد غابيغول الحالي مع فلامنغو في كانون الاول المقبل الا انّ شكوكا كثيرة باتت تحوم حول مستقبل اللاعب بعد القرار القضائي.
 
 
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