الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
بعد احتياله على فحص للمنشطات... إيقاف المهاجم البرازيلي غابيغول
2024-03-26 | 05:32
شارك
2
min
بعد احتياله على فحص للمنشطات... إيقاف المهاجم البرازيلي غابيغول
بعد احتياله على فحص للمنشطات... إيقاف المهاجم البرازيلي غابيغول
اوقف مهاجم نادي فلامنغو البرازيلي "غابريال باربوزا" المعروف بـ "غابيغول" لعامين بتهمة محاولة الاحتيال خلال اختبار للمنشطات، حسب ما قضت محكمة رياضية برازيلية الاثنين.
واتُهم غابيغول بتعقيد مهمة المسؤول المنوط به إجراء اختبار مفاجئ لكشف المنشطات في نيسان الفائت في مقر النادي في ريو دي جانيرو.
وقالت المحكمة في بيان تلقته وكالة فرانس برس إنه "قد تمت محاكمة اللاعب المذكور اليوم أمام المحكمة الرياضية لمكافحة المنشطات بكامل هيئتها، وقررت بالأغلبية وجود انتهاك لقاعدة الاحتيال المتعلقة بمكافحة المنشطات".
وستدخل العقوبة، القابلة للاستئناف، حيّز التنفيذ في الثامن من نيسان المقبل.
وخضع آنذاك زملاؤه للاختبار في الصباح، فيما تجاهل غابيغول طلبا للحضور، وحضر بعد وقت الغداء، بحسب الاتهام الموجه اليه، وعندما وصل أخيرًا لإجراء الاختبار، ورد أنه شعر بالانزعاج لأن أحد المسؤولين رافقه إلى الحمام، كما انّه لم يحترم بروتوكول جمع العينات.
ومن جهته، ينفي غابيغول الذي يعد من ابرز المساهمين في فوز فلامنغو بلقب الدوري البرازيلي عام 2019 وألقاب مسابقة "كوبا ليبرتادوريس"، الاتهامات حول محاولته الاحتيال.
وينتهي عقد غابيغول الحالي مع فلامنغو في كانون الاول المقبل الا انّ شكوكا كثيرة باتت تحوم حول مستقبل اللاعب بعد القرار القضائي.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
احتياله
للمنشطات...
إيقاف
المهاجم
البرازيلي
غابيغول
التالي
منتخب لبنان لكرة القدم يتعرض لخسارة قاسية أمام أستراليا
هولنديتان تنسحبان من منتخب السهام... والسبب زميلتهما المتحولة جنسياً؟!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-03-23
بوتين: جميع المهاجمين الذين قبض عليهم كانوا يحاولون الفرار إلى أوكرانيا
آخر الأخبار
2024-03-23
بوتين: جميع المهاجمين الذين قبض عليهم كانوا يحاولون الفرار إلى أوكرانيا
0
أخبار دولية
2024-03-23
الكرملين يعلن توقيف 11 شخصا بعد الهجوم في موسكو بينهم المهاجمون الأربعة
أخبار دولية
2024-03-23
الكرملين يعلن توقيف 11 شخصا بعد الهجوم في موسكو بينهم المهاجمون الأربعة
0
آخر الأخبار
2024-03-19
قائد الجيش العماد جوزاف عون استقبل في اليرزة وزير الخارجية البرازيليّ Mauro Vieira بحضور السفير البرازيلي لدى لبنان Tarcisio Costa لبحث الأوضاع العامة والتطورات على الحدود الجنوبية
آخر الأخبار
2024-03-19
قائد الجيش العماد جوزاف عون استقبل في اليرزة وزير الخارجية البرازيليّ Mauro Vieira بحضور السفير البرازيلي لدى لبنان Tarcisio Costa لبحث الأوضاع العامة والتطورات على الحدود الجنوبية
0
آخر الأخبار
2024-03-19
لقاء يجمع وزير الخارجية عبدالله بوحبيب بنظيره البرازيلي
آخر الأخبار
2024-03-19
لقاء يجمع وزير الخارجية عبدالله بوحبيب بنظيره البرازيلي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
07:20
منتخب لبنان لكرة القدم يتعرض لخسارة قاسية أمام أستراليا
رياضة
07:20
منتخب لبنان لكرة القدم يتعرض لخسارة قاسية أمام أستراليا
0
رياضة
05:26
هولنديتان تنسحبان من منتخب السهام... والسبب زميلتهما المتحولة جنسياً؟!
رياضة
05:26
هولنديتان تنسحبان من منتخب السهام... والسبب زميلتهما المتحولة جنسياً؟!
0
رياضة
05:26
رسالة تهديد لعائلة لاعب كرة قدم عالمي في مسقط رأسه بالارجنتين... ماذا جاء فيها؟ (صور)
رياضة
05:26
رسالة تهديد لعائلة لاعب كرة قدم عالمي في مسقط رأسه بالارجنتين... ماذا جاء فيها؟ (صور)
0
رياضة
04:49
الجمهور اللبناني يواكب منتخب كرة القدم بفخر... والأجواء حماسية وبانتظار الفوز!
رياضة
04:49
الجمهور اللبناني يواكب منتخب كرة القدم بفخر... والأجواء حماسية وبانتظار الفوز!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:38
بوحبيب: ما قلتُهُ عن استعداد لبنان للحرب هو هفوة أو غلطة
أخبار لبنان
13:38
بوحبيب: ما قلتُهُ عن استعداد لبنان للحرب هو هفوة أو غلطة
0
حال الطقس
2023-11-07
انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
2023-11-07
انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
0
آخر الأخبار
2023-11-30
الجيش الإسرائيلي: تحذير من تسلل طائرة مسيرة معادية من لبنان
آخر الأخبار
2023-11-30
الجيش الإسرائيلي: تحذير من تسلل طائرة مسيرة معادية من لبنان
0
صحة وتغذية
2024-03-13
العادات الأكثر شيوعا والتي تسبّب لكم الإرهاق... تجنبوا القيام بها واعتمدوا هذه النصائح المفيدة
صحة وتغذية
2024-03-13
العادات الأكثر شيوعا والتي تسبّب لكم الإرهاق... تجنبوا القيام بها واعتمدوا هذه النصائح المفيدة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:10
هنية بدأ محادثات في إيران مع عبد اللهيان
أخبار دولية
08:10
هنية بدأ محادثات في إيران مع عبد اللهيان
0
أخبار لبنان
07:41
مولوي: لضرورة الامن الاستباقي تلافيا لاي حادث
أخبار لبنان
07:41
مولوي: لضرورة الامن الاستباقي تلافيا لاي حادث
0
أخبار لبنان
07:34
مجموعة من حزب الله توجهت إلى أطراف رميش الجنوبية بهدف نصب راجمة صواريخ خلف الثانوية الرسمية... وهذا ما حصل
أخبار لبنان
07:34
مجموعة من حزب الله توجهت إلى أطراف رميش الجنوبية بهدف نصب راجمة صواريخ خلف الثانوية الرسمية... وهذا ما حصل
0
رياضة
07:20
منتخب لبنان لكرة القدم يتعرض لخسارة قاسية أمام أستراليا
رياضة
07:20
منتخب لبنان لكرة القدم يتعرض لخسارة قاسية أمام أستراليا
0
أخبار دولية
06:28
قطر: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة ليس له تأثير فوري على مفاوضات الدوحة
أخبار دولية
06:28
قطر: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة ليس له تأثير فوري على مفاوضات الدوحة
0
أخبار دولية
03:41
انهيار جسر في مدينة بالتيمور الأميركية بعد اصطدام سفينة به
أخبار دولية
03:41
انهيار جسر في مدينة بالتيمور الأميركية بعد اصطدام سفينة به
0
رياضة
03:34
منتخب لبنان لكرة القدم يخوض بعد قليل مباراته الثانية في مواجهة أستراليا... فماذا في التفاصيل؟
رياضة
03:34
منتخب لبنان لكرة القدم يخوض بعد قليل مباراته الثانية في مواجهة أستراليا... فماذا في التفاصيل؟
0
رياضة
14:48
لبنان يتحضر للمباراة الثانية مع نظيره الاسترالي في كرة القدم
رياضة
14:48
لبنان يتحضر للمباراة الثانية مع نظيره الاسترالي في كرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
في جونيه ولمناسبة أسبوع الفرنكوفونية... معرض يجيب عن كل أسئلة الطلاب
تقارير نشرة الاخبار
14:45
في جونيه ولمناسبة أسبوع الفرنكوفونية... معرض يجيب عن كل أسئلة الطلاب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:40
مجلس الأمن يتبنى قرارا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة
خبر عاجل
10:40
مجلس الأمن يتبنى قرارا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة
2
خبر عاجل
06:46
انتهاء مباراة لبنان وأستراليا ضمن تصفيات القارة الآسيوية لكأس العالم بفوز أستراليا بنتيجة 5-٠
خبر عاجل
06:46
انتهاء مباراة لبنان وأستراليا ضمن تصفيات القارة الآسيوية لكأس العالم بفوز أستراليا بنتيجة 5-٠
3
تقارير نشرة الاخبار
14:07
لحظات رعب عاشها ركاب طائرة والسبب...تشويش على الملاحة
تقارير نشرة الاخبار
14:07
لحظات رعب عاشها ركاب طائرة والسبب...تشويش على الملاحة
4
خبر عاجل
08:11
إضراب لموظفي أوجيرو غدًا والأربعاء والخميس المقبلين...
خبر عاجل
08:11
إضراب لموظفي أوجيرو غدًا والأربعاء والخميس المقبلين...
5
اقتصاد
03:06
إرتفاع سعر البنزين... ماذا عن المازوت؟
اقتصاد
03:06
إرتفاع سعر البنزين... ماذا عن المازوت؟
6
منوعات
16:00
رجل يختار البقاء مع زوجة ابنه السابقة ويرفض الحضور إلى حفل زفاف الأخير... وهذه التفاصيل!
منوعات
16:00
رجل يختار البقاء مع زوجة ابنه السابقة ويرفض الحضور إلى حفل زفاف الأخير... وهذه التفاصيل!
7
منوعات
14:00
شابة تنفصل عن زوجها بعد 21 يوما على زواجهما... والطريقة التي كشفت بها خيانته غير متوقعة!
منوعات
14:00
شابة تنفصل عن زوجها بعد 21 يوما على زواجهما... والطريقة التي كشفت بها خيانته غير متوقعة!
8
أمن وقضاء
11:22
خطفوه وطالبوا ذويه بفدية مالية للإفراج عنه... هذا ما حلّ بهم بعد كشف هوياتهم
أمن وقضاء
11:22
خطفوه وطالبوا ذويه بفدية مالية للإفراج عنه... هذا ما حلّ بهم بعد كشف هوياتهم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More