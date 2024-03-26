منتخب لبنان لكرة القدم يتعرض لخسارة قاسية أمام أستراليا

تعرض منتخب لبنان لكرة القدم ظهر اليوم لخسارة قاسية أمام منتخب أستراليا بنتيجة 5-0 ضمن تصفيات القارة الآسيوية لكأس العالم.



وبهذا يكون الفريق اللبناني قد تعرض لخسارتين متتاليتين أمام المنتخب الأسترالي وأصبح عليه الفوز في آخر مباراتين له في شهر حزيران، أمام كل من فلسطين وبنغلادش ليحيي أماله في مرافقة أستراليا متصدرة المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة مع أربع انتصارات في أربع لقاءات.



وفي سيناريو المواجهة اليوم، وبعد تأخره بنتيجة 0-1 في الشوط الأول، تعرض المرمى اللبناني لـ4 أهداف في الشوط الثاني لينتهي اللقاء بنتيجة 0-5.