الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

بعد اتهامه بتوجيه إساءة عنصرية... محكمة تبرّئ لاعب كرة قدم شهير

2024-03-27 | 17:09
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد اتهامه بتوجيه إساءة عنصرية... محكمة تبرّئ لاعب كرة قدم شهير

برأت سلطات كرة القدم الإيطالية اليوم الثلاثاء مدافع إنتر ميلان فرانشيسكو أتشيربي من تهمة توجيه إهانة عنصرية لخوان جيسوس لاعب نابولي خلال مباراة بالدوري الإيطالي لكرة القدم.
 
وقال جيراردو ماستراندريا عضو لجنة قضاة الدوري الإيطالي في الحكم إن الإجراءات فشلت في الوصول إلى "الحد الأدنى من اليقين فيما يتعلق بالمحتوى التمييزي للواقعة" ولم تتم معاقبة أتشيربي بأي شكل من الأشكال.
 
وقال نابولي في بيان إنه "مندهش" لهذا القرار مضيفا أن الواقعة كانت واضحة تماما.
 
وأوضح "لن يشارك نابولي بعد الآن في مبادرات شكلية تقوم بها مؤسسات كرة القدم ضد العنصرية والتمييز. سنواصل التعامل مع هذه القضايا بشكل منفرد كما فعلنا دائما، باقتناع وعزم لا يلين".
 
وغادر لاعب إنتر ميلان المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني في 18 آذار بعد هذه الواقعة المزعومة وحل محله جيانلوكا مانشيني لاعب روما.
 
وجرت الواقعة المذكورة خلال التعادل 1-1 بين إنتر متصدر الدوري الإيطالي ونابولي صاحب المركز السابع إذ قال المدافع جيسوس في وقت لاحق إن أتشيربي اعتذر عن الأمر.
 
ونفى أتشيربي توجيه أي إساءة عنصرية لجيسوس.
 
وكالة رويترز
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

سلطات كرة القدم الإيطالية

تبرئة

مدافع

إنتر ميلان

فرانشيسكو أتشيربي

تهمة

توجيه

إهانة عنصرية

خوان جيسوس

لاعب

نابولي

مباراة

الدوري الإيطالي لكرة القدم.

منتخب لبنان لكرة القدم يتعرض لخسارة قاسية أمام أستراليا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-03-21

حسين حمدان للـLBCI: "عدد اللاعبين في الدفاع لا علاقة له بالفوز ويتوجب علينا تقسيم المباراة"

LBCI
رياضة
2024-02-25

منتخب لبنان يتحضّر لمباراته بوجه البحرين... والـLBCI تتحدّث مع عدد من اللاعبين

LBCI
رياضة
2024-02-12

ما كشفه هذا الفيديو يخطف الأنفاس... رحيل لاعب كرة قدم بعد أن صعقه البرق خلال المباراة في لحظة مرعبة! (فيديو)

LBCI
رياضة
2024-02-11

بعد خسارة المنتخب الاردني في بطولة آسيا لكرة القدم... ماذا قال المدرب الاردني واللاعب السابق عن المباراة؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2024-03-26

منتخب لبنان لكرة القدم يتعرض لخسارة قاسية أمام أستراليا

LBCI
رياضة
2024-03-26

بعد احتياله على فحص للمنشطات... إيقاف المهاجم البرازيلي غابيغول

LBCI
رياضة
2024-03-26

هولنديتان تنسحبان من منتخب السهام... والسبب زميلتهما المتحولة جنسياً؟!

LBCI
رياضة
2024-03-26

رسالة تهديد لعائلة لاعب كرة قدم عالمي في مسقط رأسه بالارجنتين... ماذا جاء فيها؟ (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-03-13

بعد أيام على اختفائها مع شقيقها ووالدها خلال العواصف في فرنسا... العثور على جثة ابنة الـ4 سنوات وهذا مصير العائلة!

LBCI
منوعات
2024-03-15

مقدمة برامج صدمت الجميع... استدارت فجأةً لإظهار مؤخرتها "الجديدة" على الهواء (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-01-01

"متجهون الى عصر الدلو"... ماذا قالت ماغي فرح عما ينتظر مواليد برج الدلو سنة 2024؟ (فيديو)

LBCI
فنّ
17:25

"فيلم الأحلام" في دور العرض بأنحاء العالم... وحشان عملاقان يظهران مجددا (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:04

في يوم المسرح العالمي... تحية لروح ريمون جبارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:59

هل سيبقى رادولوفيتش مدربا لمنتخب لبنان بعد الخسارة القاسية أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:57

خبر مش حلو لعشاق الشوكولا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

نتنياهو وقنبلة "الحريديم" الموقوتة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

حزب الله يرد على إستهداف الهبارية بقصف كريات شمونة... ونتنياهو يتراجع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

إسرائيل تعتدي على مركز إسعاف في الهبارية والبلدة تودع سبعة شهداء دفعة واحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

أموال العراق لا مستند قانوني لتحويلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

بديل لإخراج القيد الفردي…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

الإنترنت في لبنان اليوم… يرجى المحاولة لاحقًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:20

إليكم تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر آذار

LBCI
امن وقضاء
00:49

شهداء في صفوف متطوعين في جمعية الإسعاف اللبنانية في ضربة اسرائيلية على مركز الهبارية (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
10:40

هيئة ادارة السير تعلن استقبال المواطنين في هذه الايام...

LBCI
أخبار لبنان
00:51

بعد استهداف الجيش الإسرائيليّ بلدة الهبارية... حزب الله يصدر بيانًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:57

إطلاق المستند التعريفي البديل عن إخراج القيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

بديل لإخراج القيد الفردي…

LBCI
منوعات
11:06

حادث سير مروّع يودي بحياة شابين مراهقين في بريطانيا... ماذا حصل؟

LBCI
آخر الأخبار
02:52

المقاومة الاسلامية: ردًا على ‏المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في بلدة الهبارية قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح يوم الأربعاء مستعمرة كريات شمونة وقيادة اللواء ‌‏769 في ثكنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ.

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More