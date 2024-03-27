بعد اتهامه بتوجيه إساءة عنصرية... محكمة تبرّئ لاعب كرة قدم شهير

برأت سلطات كرة القدم الإيطالية اليوم الثلاثاء مدافع إنتر ميلان فرانشيسكو أتشيربي من تهمة توجيه إهانة عنصرية لخوان جيسوس لاعب نابولي خلال مباراة بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقال جيراردو ماستراندريا عضو لجنة قضاة الدوري الإيطالي في الحكم إن الإجراءات فشلت في الوصول إلى "الحد الأدنى من اليقين فيما يتعلق بالمحتوى التمييزي للواقعة" ولم تتم معاقبة أتشيربي بأي شكل من الأشكال.

وقال نابولي في بيان إنه "مندهش" لهذا القرار مضيفا أن الواقعة كانت واضحة تماما.

وأوضح "لن يشارك نابولي بعد الآن في مبادرات شكلية تقوم بها مؤسسات كرة القدم ضد العنصرية والتمييز. سنواصل التعامل مع هذه القضايا بشكل منفرد كما فعلنا دائما، باقتناع وعزم لا يلين".

وغادر لاعب إنتر ميلان المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني في 18 آذار بعد هذه الواقعة المزعومة وحل محله جيانلوكا مانشيني لاعب روما.

وجرت الواقعة المذكورة خلال التعادل 1-1 بين إنتر متصدر الدوري الإيطالي ونابولي صاحب المركز السابع إذ قال المدافع جيسوس في وقت لاحق إن أتشيربي اعتذر عن الأمر.

ونفى أتشيربي توجيه أي إساءة عنصرية لجيسوس.

وكالة رويترز