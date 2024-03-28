الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

إسطنبول تستضيف دورة الألعاب الأوروبية 2027: "تركيا صديقة حميمة للرياضة الدولية"

2024-03-28 | 03:30
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إسطنبول تستضيف دورة الألعاب الأوروبية 2027: "تركيا صديقة حميمة للرياضة الدولية"

أعلنت اللجنة الأولمبية الأوروبية اليوم الأربعاء اختيار إسطنبول بالإجماع لاستضافة دورة الألعاب الأوروبية الرابعة عام 2027.
 
وكان الحدث متعدد الرياضات، والذي تم تنظيمه لأول مرة في 2015، خامس ألعاب قارية يجري استحداثها بعد الألعاب الآسيوية ودورة الألعاب الأميركية وألعاب المحيط الهادي ودورة الألعاب الأفريقية.
 
وقال سبيروس كابرالوس رئيس اللجنة الأولمبية الأوروبية في بيان "إسطنبول وتركيا صديقتان حميمتان للرياضة الدولية منذ فترة طويلة".
 
وأضاف: "ستكون إسطنبول المكان المثالي لأفضل الرياضيين في أوروبا للتألق في 2027".
 
ولن تبني إسطنبول أي أماكن جديدة للألعاب إذ ستعتمد على البنية التحتية الحالية.
 
وسترفع اللجنة التنفيذية قرارها للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الأوروبية في حزيران للموافقة النهائية.
 
وقال مراد أكسو رئيس اللجنة البارالمبية التركية العام الماضي، إن تنظيم الألعاب الأوروبية في 2027 جزء من مساعي تركيا للفوز بحق استضافة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في 2036.
 
وكالة رويترز
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

اللجنة الأولمبية الأوروبية

اختيار

إسطنبول

استضافة

دورة الألعاب الأوروبية الرابعة

عام 2027.

بعد اتهامه بتوجيه إساءة عنصرية... محكمة تبرّئ لاعب كرة قدم شهير
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-03-23

راغدة شلهوب تشكّك بانفصال شيرين عبد الوهاب: أريد استضافة حسام حبيب!

LBCI
آخر الأخبار
2024-03-21

اجتماع وزاريّ استضافته مِصر بحضور الصفدي

LBCI
أخبار دولية
2024-03-20

جالانت في استضافة أوستن الأسبوع المقبل

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-03-19

ماذا يقوله ذوقك في اختيار الأفلام عن شخصيتك؟... هذا ما شرحته دراسات علمية عدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
17:09

بعد اتهامه بتوجيه إساءة عنصرية... محكمة تبرّئ لاعب كرة قدم شهير

LBCI
رياضة
2024-03-26

منتخب لبنان لكرة القدم يتعرض لخسارة قاسية أمام أستراليا

LBCI
رياضة
2024-03-26

بعد احتياله على فحص للمنشطات... إيقاف المهاجم البرازيلي غابيغول

LBCI
رياضة
2024-03-26

هولنديتان تنسحبان من منتخب السهام... والسبب زميلتهما المتحولة جنسياً؟!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2024-03-26

مطلوب بجرائم عدّة دخل أحد مستشفيات البقاع بجواز سفر مُغاير... وشعبة المعلومات تكشف هويّته الحقيقيّة وتوقفه

LBCI
منوعات
2024-03-25

رجل وقع في حب روبوت تعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي... وبفضلها أصبحت حياته أجمل!

LBCI
منوعات
2024-03-26

بعد موافقتها على إقامة علاقة ثلاثية مع حبيبها وصديقتها... امرأة تشعر بالخيانة والغدر!

LBCI
منوعات
2024-03-19

مؤثرة اجتماعية تثير جدلا واسعا... على الرجل الاهتمام بتكاليف الموعد الأول لهذا السبب! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:04

في يوم المسرح العالمي... تحية لروح ريمون جبارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:59

هل سيبقى رادولوفيتش مدربا لمنتخب لبنان بعد الخسارة القاسية أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:57

خبر مش حلو لعشاق الشوكولا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

نتنياهو وقنبلة "الحريديم" الموقوتة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

حزب الله يرد على إستهداف الهبارية بقصف كريات شمونة... ونتنياهو يتراجع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

إسرائيل تعتدي على مركز إسعاف في الهبارية والبلدة تودع سبعة شهداء دفعة واحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

أموال العراق لا مستند قانونيا لتحويلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

بديل لإخراج القيد الفردي…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

الإنترنت في لبنان … يرجى المحاولة لاحقًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:20

إليكم تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر آذار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

بديل لإخراج القيد الفردي…

LBCI
أخبار لبنان
10:40

هيئة ادارة السير تعلن استقبال المواطنين في هذه الايام...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:57

إطلاق المستند التعريفي البديل عن إخراج القيد

LBCI
منوعات
11:06

حادث سير مروّع يودي بحياة شابين مراهقين في بريطانيا... ماذا حصل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

حزب الله يرد على إستهداف الهبارية بقصف كريات شمونة... ونتنياهو يتراجع

LBCI
منوعات
10:11

في بريطانيا... رجل يُطارد امرأة بعد رفضها مواعدته وهذا ما فعله!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:57

خبر مش حلو لعشاق الشوكولا...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More