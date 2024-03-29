اليويفا يدرس المخاوف بشأن عدد لاعبي منتخبات بطولة أوروبا 2024

اليويفا يدرس المخاوف بشأن عدد لاعبي منتخبات بطولة أوروبا 2024



أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) الخميس أنه سيستمع إلى مخاوف مدربي المنتخبات الوطنية بشأن عدد لاعبي كل فريق في بطولة أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا.



وكان اليويفا قد أعلن العودة إلى ما قبل جائحة كورونا بتحديد عدد لاعبي كل منتخب عند 23 لاعبا، وذلك بعد أن تم زيادة العدد إلى 26 لاعبا في بطولة أوروبا 2020 وكأس العالم 2022، وقد أبدى المدربون مخاوف بهذا الشأن.



وقال متحدث باسم اليويفا "علمنا بتعليقات بعض مدربي المنتخبات الوطنية بشأن حجم المنتخبات لبطولة أوروبا 2024.



"ستعقد ورشة عمل مع المنتخبات المشاركة في الثامن من أبريل (نيسان) وسيستمع اليويفا إلى أراء المدربين. وسيتم دراسة وتقييم أي فكرة في هذا الشأن".



وتحدث جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا ورونالد كومان مدرب هولندا بشأن هذه القضية خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.



وقال كومان بعد هزيمة فريقه أمام ألمانيا 2-1 يوم الثلاثاء الماضي "من الغريب للغاية عدم الاختيار من 26 لاعبا. العودة إلى 23 لاعبا هي أمر سخيف.



"تتعامل بشكل أكبر مع حالات الإصابات في الوقت الحالي. الأمر يتعلق بقدرة اللاعبين على تحمل الأعباء".



وقال ساوثجيت إنه سيختار قائمة أولية موسعة ويأمل في التراجع عن قرار اليويفا.



وأضاف "يجب أن نختار تشكيلة أكبر هنا، وهو ما فعلناه قبل بطولة أوروبا (التي أقيمت عام 2021) رغم أننا كنا نتعامل مع تشكيلة من 26 لاعبا حينها.



"هناك اجتماع آخر مع اليويفا حيث يدور الحديث بين بعض المدربين حول إمكانية زيادة العدد".



ويجب على مدربي المنتخبات تقديم تشكيلات فرقهم إلى اليويفا خلال فترة تنتهي في السابع من يونيو حزيران، إذ تنطلق منافسات البطولة في 14 من الشهر نفسه.



وكان الاتحاد الآسيوي قد رفع الحد الأقصى للاعبين في تشكيلة كل منتخب من 23 إلى 26 لاعبا لكأس آسيا التي انطلقت في يناير كانون الثاني الماضي، بينما شهدت بطولة أمم أفريقيا التي انطلقت أيضا في يناير، وجود 27 لاعبا في كل منتخب.