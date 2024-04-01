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حديث صريح عن أسباب الانفصال والإرهاق خلال ارتباطهما... طليقة لاعب مشهور تكشف الكثير من التفاصيل المهمة!

2024-04-01 | 06:56
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حديث صريح عن أسباب الانفصال والإرهاق خلال ارتباطهما... طليقة لاعب مشهور تكشف الكثير من التفاصيل المهمة!

حديث صريح عن أسباب الانفصال والإرهاق خلال ارتباطهما... طليقة لاعب مشهور تكشف الكثير من التفاصيل المهمة!

حذرت "سوزي"، التي كانت متزوجة من "إيان ووكر"، وهو لاعب كرة قدم في الدوري الإنكليزي، النساء بشأن اتباع الطريق نفسه الذي اعتمدته.

وفي التفاصيل، كانت سوزي، البالغة من العمر 53 عامًا، تتمتع بأسلوب حياة تحلم به معظم الفتيات، كونها كانت عارضة تتمتع بعطلات باهظة الثمن، منازل فاخرة وملابس مصممة.

وكانت سوزي متزوجة من إيان ووكر، حارس المرمى السابق لفريق توتنهام هوتسبير وإنكلترا، لمدة 12 عامًا، ولديهما أيضًا ابنة تدعى صوفي، تبلغ الآن 24 عامًا من العمر.

ومع ذلك، تحدثت سوزي منذ ذلك الحين عن الجانب المظلم لكونها انتمت إلى حياة الرفاهية الباهظة، وتحدثت بصراحة عن طلاقها عام 2008 بعد خيانته لها.

وقالت سوزي إن كل ما أرادته سابقا هو الحصول على أحدث ساعة أو حقيبة، مشيرة إلى أنها ما زالت تحتفظ ببعض الذكريات الرائعة من زواجها بإيان، ولكن لا يستطيع أي مبلغ من المال أن يعوّض لها سنوات الضعف والشكوك التي عاشتها.

وأخبرت سوزي عن السبب الأساسي خلف طلاقها وهو اكتشافها أن إيان خانها مع راقصة في لاس فيغاس، ما دفعها إلى الانفصال على الفور، وهي الآن متزوجة من رجل الأعمال "مارك بيتمان".

ووصفت سوزي حياتها السابقة بأنها حكاية خيالية، حيث استمتعت بالأفضل دائما وكانت تتسوق مع صديقاتها منتجات "غوتشي" و"برادا" الفخمة وساعات "كارتييه" المرصعة بالألماس.

ومع ذلك، اعترفت سوزي أيضًا بأن واقعها كان يتميز بالوحدة وكان زوجها حينها يحب الاهتمام النسائي من حوله.

كذلك، أشارت سوزي إلى الأمور التي تترتب على المرأة عندما تكون زوجة لاعب مشهور، مثلا يتعين عليها الحفاظ على مستوى معين، وقد يكون ذلك مرهقًا.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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