الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

أحد نجوم مانشستر يونايتد يحذر من خطورة الاصابة بارتجاج دماغي: "نحن بمثابة جنود"

2024-04-02 | 16:50
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
أحد نجوم مانشستر يونايتد يحذر من خطورة الاصابة بارتجاج دماغي: "نحن بمثابة جنود"

حذّر المدافع الحالي لمانشستر يونايتد الانكليزي ومنتخب فرنسا سابقاً رافايل فاران من خطورة الاصابة المتكررة بارتجاج دماغي، وطالب باهتمام اكبر تجاه هذه المسألة مشيراً الى انه كان عرضة لهذا النوع من الاصابات اكثر من مرة بمسيرته في كرة القدم.
 
وجاء كلام فاران في حديث لصحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية بقوله "عندما استذكر اسوأ ثلاث مباريات في حياتي، ثمة اثنتان منها كنت قد تعرّضت لارتجاج دماغي قبلهما بيومين" في اشارة الى ربع نهائي مونديال البرازيل عام 2014 عندما خسر فريقه أمام ألمانيا 0-1، وذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020 عندما كان يدافع عن ألوان ريال مدريد الإسباني ضد مانشستر سيتي الانكليزي (خسرها فريقه أيضاً 1-2).
 
فقبل ايام قليلة من مواجهة المانيا، تلقى فاران ضربة على رأسه خلال الدور ثمن النهائي ضد نيجيريا وقال في هذا الصدد "في مطلع الشوط الثاني، ارتطمت كرة عرضية بصدغي (منطقة واقعة خلف العين وامام الاذن) ووقعت داخل شباك مرمى الفريق المنافس. انهيت المباراة من دون ان اعرف المسار الذي اسلكه".
 
وكشف فاران الذي اعتزل اللعب دوليا بعد مونديال قطر 2022 "تساءل الجهاز (الطبي) عن قدرتي في خوض المباراة ضد المانيا. لم أكن في افضل حالة بدنية، لكن في النهاية خضت المباراة وأديت بشكل جيد. ما لا نعرفه ماذا كان ليحصل لو اني تصديت لكرة قوية برأسي. عندما تدرك بان الارتجاج الدماغي المتكرّر قد يؤدي الى الوفاة، تقول في نفسك بان الامر كان يمكن ان يكون اسوأ".
 
وأوضح "اللاعبون المحترفون على أعلى المستويات يعتادون على الألم، فنحن بمثابة الجنود ونستطيع تحمّل الضربات القوية. نلعب في اجواء تنافسية وبالتالي لا تستطيع عدم اللعب بسبب ألم بسيط في بعض الاحيان".
 
وتابع اللاعب البالغ 30 عاماً "يتعين علينا الحديث عن المخاطر المتعلقة بالاصابة بارتجاج دماغي ثان (ارتجاج ثان قبل التعافي من الاول قبل بضعة ايام)، وتكرار الاصطدامات بسبب الالعاب الرأسية" مطالبا بتقليص الضربات الرأسية في التدريبات لتقليص المخاطر.
 
ويذكر انه في انكلترا، تقدّم 10 لاعبين محترفين سابقين وعائلات لسبعة لاعبين اخرين بدعاوى ضد المسؤولين عن ادارة كرة القدم البريطانيين واتهموهم بأنهم كانوا "واعين جدا" لمخاطر الارتجاج الدماغي الذي كان يتعرض له اللاعبون من دون ان يتخذوا الاجراءات المناسبة.
 
وكالة فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

مدافع

مانشستر يونايتد

منتخب فرنسا

رافايل فاران

خطورة

الاصابة المتكررة

ارتجاج دماغي

إصابات

كرة القدم.

حديث صريح عن أسباب الانفصال والإرهاق خلال ارتباطهما... طليقة لاعب مشهور تكشف الكثير من التفاصيل المهمة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:52

إطلاق نار في مدرسة في فنلندا يسفر عن إصابات

LBCI
أخبار دولية
2024-04-01

إسرائيل تقول إن جسما طائرا من الشرق استهدف إيلات من دون وقوع إصابات

LBCI
آخر الأخبار
2024-03-30

مسيّرة اسرائيلية على ساتر لموقع للجيش اللبناني في منطقة الحدب في عيتا الشعب من دون وقوع إصابات

LBCI
آخر الأخبار
2024-03-30

المقاومة الاسلامية: رداً على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية ‏استهدف ‌‌‏مجاهدونا ظهر يوم السبت مبنىً يتموضع فيه ‏جنود العدو ‏في مستعمرة أدميت بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2024-04-01

حديث صريح عن أسباب الانفصال والإرهاق خلال ارتباطهما... طليقة لاعب مشهور تكشف الكثير من التفاصيل المهمة!

LBCI
رياضة
2024-03-29

الفيفا واليويفا يبحثان عن إجابات وسط تحقيقات فساد في الاتحاد الإسباني

LBCI
رياضة
2024-03-29

اليويفا يدرس المخاوف بشأن عدد لاعبي منتخبات بطولة أوروبا 2024

LBCI
رياضة
2024-03-28

إسطنبول تستضيف دورة الألعاب الأوروبية 2027: "تركيا صديقة حميمة للرياضة الدولية"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:58

الأمم المتحدة تندد بـ"تجاهل" القانون الإنساني بعد مقتل عمال الإغاثة في غزة

LBCI
آخر الأخبار
2024-03-24

البطريرك المارونيّ مار بشارة بطرس الراعي في قداس أحد الشعانين: نتقدم بالتعازي من عائلات القتلى في حادث موسكو ومن السلطات الروسية ونرجو من السفارة الروسية في بيروت نقل تعازينا وتأكيد قربنا منهم وصلاتنا

LBCI
أخبار دولية
12:05

واشنطن قلقة بشدة حيال الدعم الصينيّ لروسيا

LBCI
أخبار لبنان
07:52

المكاري بعد لقائه المطران عوده: لم نشارك في لقاء بكركي لأن لا أفق له

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

الإنتر يقترب من حسم لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم وفينيكس صنز يعزز مركزه في القسم الغربي من ال ان بي آي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

أسعار النفط العالمية الى ارتفاع

LBCI
أخبار دولية
13:51

إيران سترد على إسرائيل... لكن أين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

فؤاد السعد.. ثلاثة عقود من العمل السياسي مع اللقاء الديمقراطي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

المصارف تحمل الدولة مسؤولية ضياع الودائع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

في اليوم العالمي لإضطراب طيف التوحد.. الإختلاف يغني!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

فيتامينات ومتممات خاصة بالأطفال تباع في الصيدليات رغم انتهاء صلاحيتها…

LBCI
أخبار دولية
13:28

إسرائيل مستمرة بتجويع الفلسطينيين... بالقتل!

LBCI
أخبار دولية
13:25

بعد ضربة دمشق... كيف تقرأ إسرائيل الرد الإيراني؟ وماذا تتوقع؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
05:55

مكتب فضل الله: الأربعاء 10 نيسان أول أيام عيد الفطر المبارك

LBCI
خبر عاجل
09:31

التحكم المروري: تصادم بين سيارتين على اوتوستراد غزير باتجاه الكازينو وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
أخبار لبنان
05:43

تشويه تمثال السيدة العذراء في زوق مكايل (صورة)

LBCI
صحة وتغذية
07:45

ما هي عواقب عدم ممارسة العلاقة الحميمة على حياة الإنسان؟

LBCI
منوعات
12:51

بعد ولادة طفلتهما قررا التخلي عنها وعرضها للتبني: لن تصدقوا ما حصل بمصير الصغيرة!

LBCI
منوعات
10:29

في مشهد مروع... جلس الوالد يشاهد ما فعله ابنه بابنته ثم أعطاه الماء ليشرب: ما حصل كان مرعباً! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
05:02

بعد جريمة الأشرفية... نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل حذرت من الشركات الوهمية!

LBCI
آخر الأخبار
14:23

النائبة في البرلمان البريطانيّ كلوديا ويب للجزيرة: إسرائيل صارت في وضع خارج على السيطرة وعلينا إيقافها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More