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رياضة
الاتحاد الخاص بلاعبات التنس: البطولة الختامية لموسم السيدات ستقام في الرياض
2024-04-04 | 11:41
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الاتحاد الخاص بلاعبات التنس: البطولة الختامية لموسم السيدات ستقام في الرياض
أعلن الاتحاد الخاص بلاعبات التنس المحترفات ان البطولة الختامية لموسم السيدات ستستضيفها العاصمة السعودية الرياض في الفترة الممتدة بين العامين 2024 و2026 ، وذلك بعد ان قام اتحاد اللعبة بعملية تقييم شاملة إستمرت شهوراً عدة، لاختيار الرياض وجهة للاجيال القادمة في لعبة التنس.
*
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