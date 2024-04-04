رسالة من الاتحاد الكاميروني الى وزارة الرياضة: تعيين بريس مدرباً للمنتخب "غير قانوني"!

اعتبر رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم النجم الدولي السابق صامويل إيتو أن تعيين البلجيكي مارك بريس مدرباً جديداً للمنتخب الوطني "غير قانوني"، وذلك في رسالة موجهة الى وزارة الرياضة في البلاد.



وقال الهداف التاريخي للمنتخب في رسالته الموجهة الى الوزارة إنه "لا يمكن للاتحاد الوطني الاعتراف بهذه التعيينات التي تتم خارج أي إطار قانوني وتنظيمي"، معرباً عن أسفه لعدم إشراك الاتحاد "لا من قريب أو بعيد" في عملية اختيار المدرب الجديد وطاقمه الفني.



وأعلنت وزارة الرياضة ليل الثلاثاء عن تعيين بريس كخلف لريغوبير سونغ الذي ترك منصبه نهاية شباط، بعد خروج المنتخب الكاميروني من ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في ساحل العاج على يد نيجيريا الوصيفة.



وقال الاتحاد الكاميروني إن التعيين الذي قامت به الوزارة يتعارض مع المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم المنتخبات الكروية الوطنية في الكاميرون والذي ينص على أن اتحاد اللعبة هو المسؤول عن إدارتها.



وأفاد أنه لم يتلق أي رد على قائمة المدربين اللذين رشحهم للمنصب، معرباً عن "دهشته الكبيرة" الأربعاء مما وصفه بالقرار "الأحادي الجانب" من قبل وزارة الرياضة بتعيين بريس (61 عاماً).



وإذا بقي بريس في منصبه، سيكون المدرب البلجيكي الثالث الذي يشرف على "الأسود غير المروضة"، مع الأمل بتكرار تجربة مواطنه هوغو بروس الذي قاد المنتخب عام 2017 الى لقب الخامس في كأس الأمم الإفريقية.



ويستلم بريس المهمة والمنتخب في صدارة مجموعته الرابعة في تصفيات إفريقيا المؤهلة الى مونديال 2026 بعد الفوز على موريشيوس 3-0 والتعادل مع ليبيا 1-1.



وسيكون الاختبار التالي في حزيران حين تخوض الكاميرون مباراتين في الجولتين الثالثة والرابعة ضد ضيفتها الرأس الأخضر التي جمعت أربع نقاط أيضاً من مباراتيها الأوليين، ومضيفتها أنغولا (نقطتان من تعادلين).