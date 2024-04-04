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بعد انتكاستها على أرض الملعب... تركيب جهاز لمراقبة وظائف قلب لاعبة كرة قدم شهيرة
2024-04-04 | 14:03
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بعد انتكاستها على أرض الملعب... تركيب جهاز لمراقبة وظائف قلب لاعبة كرة قدم شهيرة
أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس إن الفحوصات التي خضعت لها لاعبة الوسط فريدا مانوم لاعبة وسط الفريق ومنتخب النرويج لم تظهر "أي أسباب واضحة في القلب" بعد سقوطها خلال نهائي كأس رابطة الأندية للسيدات لكنها ستركب جهازا لمراقبة وظائف قلبها.
وفي العودة إلى الوراء، سقطت لاعبة منتخب النرويج، 24 عاما، على أرض الملعب في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني في المباراة النهائية أمام تشيلسي، وتلقت العلاج على أرض الملعب لما يقارب عشر دقائق قبل استبدالها، وفاز أرسنال 1-صفر بعد الشوطين الإضافيين.
وقال أرسنال في بيان "راجع اثنان من أطباء القلب البارزين نتائج الاختبار ولم يجدا أسبابا قلبية واضحة خلال هذه الفحوصات الشاملة حتى الآن. زُودت فريدا لاحقا بجهاز مراقبة لتسجيل وظائف قلبها وستعود تدريجيا إلى بروتوكول التدريب".
وأضاف: "بمجرد مراقبة فريدا لمدة أسبوع كامل، سيتم مراجعة تدريبها الطبيعي ومراقبته عن كثب، قبل اتخاذ قرار بشأن عودتها للعب".
وأكّد النادي أنها لن تنضم إلى منتخب النرويج قبل مباراتيه في تصفيات بطولة أوروبا أمام فنلندا وهولندا.
وكالة رويترز
*
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