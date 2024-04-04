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لاعب كرة قدم فقد حياته بشكل مأساوي... توقف عند احدى محطات الوقود ثم حلت الفاجعة!
2024-04-04 | 12:39
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لاعب كرة قدم فقد حياته بشكل مأساوي... توقف عند احدى محطات الوقود ثم حلت الفاجعة!
قُتل مدافع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي لكرة القدم لوك فلورز رميا بالرصاص الأربعاء خلال عملية سطو بالسلاح على سيارته في احدى محطات الوقود، وفقا لما أعلن فريقه والسلطات المحلية.
ونشر النادي على مواقع التواصل الاجتماعي "ببالغ الحزن نعلن أن لاعب كايزر تشيفز، لوك فلورز، فقد حياته بشكل مأساوي الليلة الماضية خلال محاولة سرقة سيارته في جوهانسبرغ".
ووفقا للشرطة، كان اللاعب البالغ 24 عاما والذي ارتدى قميص منتخب بلاده ما دون 23 عاما، ينتظر أن تتم خدمته داخل سيارته فولكسفاكن غولف عندما وصل رجلان مسلحان على متن "بي ام دبليو" بيضاء اللون وحاولا سرقة سيارته.
وقال متحدث باسم الشرطة "لقد هدده المشتبهان بهما بمسدس وأخرجاه من السيارة، قبل أن يطلقوا النار عليه في الجزء العلوي من جسده، وغادر أحد المشتبه بهما مع سيارة الضحية، يتبعه شريكه".
وتم إعلان وفاة فلورز لدى وصوله إلى المستشفى.
وبدأت الشرطة تحقيقا وتبحث عن المشتبه بهما، لكن لم يتم الإعلان عن أي اعتقالات حتى صباح الخميس.
ويُعدّ تشيفز أحد أكبر أندية كرة القدم في البلاد، وقد توّج بلقب الدوري 12 مرة ويملك الرقم قياسي لعدد الالقاب المحلية (53)، ووصل إلى نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا في عام 2021.
تشهد جنوب إفريقيا ارتفاعا في نسبة الجريمة، حيث سجلت البلاد ما معدله 84 جريمة قتل يومياً بين تشرين الاول وكانون الأول 2023، وفقا للارقام الرسمية.
*
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