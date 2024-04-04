انتصار لبناني قانوني أمام محكمة الفيفا لكرة القدم: "صاحب الحق سلطان"... وهذه التفاصيل!

كسب المستشار في القانون الرياضي الدولي رالف شربل القضية التي رفعها بوكالته عن المدرب اللبناني وائل غرز الدين ضد نادي الاتحاد الأردني أمام محكمة الفيفا لكرة القدم.

ويعتبر القرار الصادر من أكبر الانتصارات في التاريخ لطرف لبناني في قضية أمام الفيفا، حيث حكمت الفيفا للمدرب غرز الدين بمستحقاته المالية غير المدفوعة وبتعويض عن الفسخ من دون سبب عادل بالاضافة الى الفوائد.

وقد صرّح شربل لموقع الـLBCI: "هذا القرار يؤكد أنّ صاحب الحق سلطان وأنّ قرارات الفيفا عادلة."