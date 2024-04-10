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لهذا السبب... إيقاف لاعب تنس حتى عام 2039!

2024-04-10 | 04:41
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لهذا السبب... إيقاف لاعب تنس حتى عام 2039!

أعلنت الوكالة الدولية لنزاهة التنس إيقاف الإسباني آرون كورتيس لمدة 15 عاما بسبب تورطه في تلاعب بنتائج مباريات.

واعترف كورتيس، الذي كان أعلى مركز يبلغه في التصنيف العالمي خلال مسيرته 955 في 2017، بارتكاب 35 انتهاكا لبرنامج مكافحة الفساد في التنس بين عامي 2016 و2018 وتعاون بشكل كامل مع التحقيق.

وقالت الوكالة في بيان إن التهم الموجهة إلى كورتيس تشمل "التلاعب في نتائج مباريات وقبول أموال للتلاعب في نتائج مباريات وعدم الإبلاغ عن وقائع فساد والمراهنة غير المشروعة وتقديم أموال لمسؤولين للحصول على بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة".

وأضاف البيان "تم تغريم اللاعب 75 ألف دولار منها 56250 دولارا مع إيقاف التنفيذ.

"بدأت فترة عدم أهلية اللاعب في 27 مارس 2024 وتنتهي عند منتصف ليل 26 مارس 2039".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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